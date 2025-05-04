Інтерфакс-Україна
Події
07:04 04.05.2025

Ізраїль готується розширити військову операцію в Секторі Гази - ЗМІ

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Влада Ізраїлю найближчими днями може закликати ще кілька десятків тисяч резервістів для розширення операції в Секторі Гази, повідомляє в суботу Bloomberg із посиланням на джерела.

"Рішення збільшити масштаби наступу з'явилося після зустрічі прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу з кабінетом міністрів Ізраїлю з питань безпеки в п'ятницю", - пише агентство з посиланням на знайоме із ситуацією джерело.

Раніше кілька членів правлячої коаліції, зокрема міністр фінансів Бецалель Смотрич, закликали до військової ескалації в Секторі Гази з метою повного знищення угруповання ХАМАС, навіть якщо це може поставити під загрозу життя ізраїльських заручників, які досі перебувають у палестинському анклаві.

Bloomberg нагадує, що відтоді, як двомісячне перемир'я закінчилося в середині березня, ізраїльські військові зайняли приблизно третину сектору Гази. Також Ізраїль заблокував доступ гуманітарної допомоги в анклав.

Раніше в суботу стало відомо, що Нетаньягу відклав візит до Азербайджану, запланований на 7-11 травня, "у зв'язку з подіями в секторі Газа і Сирії, а також через щільний політичний графік".

Минулого тижня ізраїльська газета "Ісраель хайом" писала, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) може активізувати дії в Секторі Гази, якщо найближчим часом не вдасться дійти згоди з ХАМАС.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-03/israel-poised-to-expand-gaza-offensive-call-up-more-reservists?embedded-checkout=true

Теги: #ізраїль #операція #газа #плани

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