4 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1166 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1166 RUSSIAN AGRESSION

4 травня відзначають Міжнародний день сімейної рівності, Міжнародний день померлих матерів, Міжнародний день світанкового хору, День відновлення стосунків, Міжнародний день пожежників, День боротьби з булінгом (День рожевої сорочки), Всесвітній день щедрості.

У 2023 році, під час нічної атаки 4 травня українським військовим вперше вдалося збити ворожу аеробалістичну ракету Х-47 "Кинджал", запущену із МіГ-31К з території Росії. "Кинджал" збили за допомогою комплексу Patriot.

Православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Пелагії.

Міжнародний день сімейної рівності

Міжнародний день сімейної рівності — це щорічна подія, яка відзначається в першу неділю травня і є днем захисту прав усіх сімей, незалежно від їх структури, складу чи сексуальної орієнтації.

Цей день визнає різноманітність родин у всьому світі та сприяє рівним правам для всіх. Це можливість підвищити обізнаність і сприяти прийняттю всіх сімей, зокрема одностатевих, усиновлювачів, змішаних і неповних сімей.

Міжнародний день померлих матерів або Міжнародний день матері, що втратила дитину

Відзначається в неділю перед Днем матері в травні.

Цей день присвячений матерям, які зазнали болю та горя втрати дитини через викидень, мертвонародження, неонатальну смерть або будь-який інший тип втрати немовляти. Міжнародний день померлих матерів, дає можливість цим мамам об’єднатися разом, поділитися своїми історіями та підтримати одна одну, поговорити про все, що вони могли пережити. Жінки, які сумують за своїми втраченими дітьми, також є матерями, навіть якщо їхніх дітей уже немає з ними.

Міжнародний день пожежників

Робота вогнеборців належить до найнебезпечніших, інколи вони самі стають жертвою полум’я. Тому ця професія здавна вважається шляхетною й героїчною, а з 1999 року світ вшановує її представників у Міжнародний день пожежників, який відзначається щороку 4 травня.

Міжнародний день світанкового хору

Міжнародний день світанкового хору – це щорічна подія, яка відзначається в першу неділю травня, коли люди в усьому світі прокидаються рано, щоб послухати прекрасну симфонію співу птахів на світанку.

День відновлення стосунків

День відновлення стосунків, який відзначається щорічно 4 травня, це особлива подія, присвячена не лише відновленню та пожвавленню почуттів та зміцненню зв'язку між партнерами, а й потребі берегти стосунки та докладати зусиль для цього.

День боротьби з булінгом (День рожевої сорочки)

День боротьби з булінгом (День рожевої сорочки) відзначають у багатьох країнах 4 травня. Це ще одна подія у низці антибулінгових заходів протягом року у світі. Організація Об’єднаних Націй у 2012 році проголосила перший четвер листопада Міжнародним днем боротьби з насильством та булінгом у школі. ООН запрошує небайдужих людей висловити свою позицію протистояння цькуванню (булінгу) та вбратися в одяг рожевого, синього, фіолетового кольорів у цей день та підтримуючи інші антибулінгові заходи.

Всесвітній день щедрості

Кожного року 4 травня у світі святкують Всесвітній день щедрості. Заходи з приводу цієї події спрямовані на те, щоб у людях прокинулася одна з найкращих якостей характеру – щедрість. Бути щедрим можна не тільки матеріально, але й духовно. Будь-хто може подарувати оточуючим частинку свого тепла, співчуття, турботи та любові.

Цього дня народилися:

145 років від дня народження Юрія (Георгія) Пилиповича Тищенка (1880–1953), українського письменника, публіциста, перекладача, видавця, журналіста, громадського діяча;

75 років від дня народження Євгена Йосиповича Прокопова (1950), українського скульптора.

Ще цього дня:

1904 - США отримали зону Панамського каналу в безстрокове володіння;

1904 - В Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво автомобілів під назвою "Роллс-ройс";

1915 - Закінчився бій за гору Маківка, який тривав майже тиждень — перший великий бій Українських січових стрільців;

1979 - Маргарет Тетчер стає прем'єр-міністром Великої Британії, першою жінкою- прем'єром Великої Британії;

1986 - Зона евакуації навколо Чорнобиля збільшена до 30 кілометрів;

Церковне свято:

4 травня - день пам'яті мучениці Пелагії

Пелагія жила в III столітті, в Тарсі (Мала Азія), була знатного роду і дуже красивою. Одного разу Пелагія почула проповідь про Христа і вирішила присвятити життя Богу. Але син імператора Діоклетіана освідчився дівчині й отримав відмову.

Хлопець обурився, але вирішив, що дівчина передумає. Втім, цього не сталося: Пелагія прийняла хрещення і тоді ж набула дару зцілення, повернувши зір своїм слугам, які раптово осліпли. Мати Пелагії, дізнавшись про хрещення дочки, сильно розгнівалася, а імператорський син наклав на себе руки.

Пелагію доставили до царя для покарання, але імператор, побачивши дівчину, вирішив сам одружитися з нею. Коли Пелагія відмовила, він розпорядився спалити її на вогнищі. За переказами, тіло дівчини розтануло, наче масло, і розлилося, наче запашне миро, а все місто наповнилося пахощами.

Мощі святої поховали на пагорбі, а за часів царювання імператора Костянтина над ними побудували церкву.

Іменини: Пелагія.