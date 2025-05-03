Інтерфакс-Україна
Події
21:57 03.05.2025

Без тиску на Москву та світових санкцій проти російської енергетики та банків Росія продовжить воювати – Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що без тиску на Москву та світових санкцій проти російської енергетики та банків Росія продовжить воювати.

"Без тиску на Москву Росія продовжить воювати. Зараз, звісно, економічні умови в Росії більш несприятливі. Через ціну нафти. Ціна стала нижчою. Але це ще не такі умови, щоб Росія відчула війну як фундаментальну проблему для себе. Тому санкції світу, санкції проти енергетики російської, проти банків точно можуть допомогти миру", - сказав він у вечірньому відеозверненні.

Президент зазначив, що Україна готує санкційні пакети зокрема проти суб'єктів та схем в третіх країнах, які допомагають Росії обходити частину санкцій. "Продовжуємо зміцнювати нашу оборону", - сказав він.

"Очікуємо вже незабаром вагомі оборонні пакети для України та рішення щодо подальшої співпраці. Співпраці у час війни з ключовими країнами і у післявоєнний час. Готуємо серйозні основи для відбудови", - зазначив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14068

Теги: #тиск #рф #світ #зеленський

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