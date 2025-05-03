Інтерфакс-Україна
Події
12:56 03.05.2025

Зеленський сподівається на зустріч радників з нацбезпеки в Києві

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Зеленський сподівається на зустріч радників з нацбезпеки в Києві

Президент України Володимир Зеленський сподівається на проведення зустрічі радників голів країн-партнерів з питань національної безпеки у Києві, і вважає, що для цього не слід чекати призначення нового радника у США, тому що його повноваження має державний секретар США Марко Рубіо.

"Ми би хотіли, щоб була зустріч радників в Україні. Є позитив, що радники домовились зустрічатись. Це важливо. Мені здається це найголовніше. Я не готовий сказати дату, бо в Сполучених Штатах деякі були зміни і зараз там йде переформування або переформатування", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

На питання, чи залежить наступна зустріч від призначення нового радника з нацбезпеки у США, він відповів: "Думаю, що напевно повноваження радника по нацбезпеці будуть зараз у міністра закордонних справ, Рубіо, і тому зустріч радників буде в цьому форматі". "Тобто, ніхто не буде очікувати нового керівника, так мені здається", - додав Зеленський.

Як повідомлялося, радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг залишили свої посади в Білому домі. Президент США Дональд Трамп оголосив, що Марко Рубіо виконуватиме обов'язки тимчасового радника з національної безпеки, а Волца призначено послом в ООН.

Теги: #нацбезпека #радники

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