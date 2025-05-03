Інтерфакс-Україна
Події
11:38 03.05.2025

Зеленський наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів і відкинув пропозицію Путіна про триденне перемир'я на 9 травня

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Зеленський наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів і відкинув пропозицію Путіна про триденне перемир'я на 9 травня
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський назвав ініціативу Володимира Путіна оголосити перемир'я на три дні з 7 по 9 травня театральною постановкою для створення атмосфери виходу РФ з ізоляції, і наполягає натомість на перемир'ї на 30 днів згідно із запропонованою США стратегією.

"Безумовне припинення вогню - модель, яку запропонували американці. Ми йдемо по ній. З цієї дати чи з іншої - бажано раніше. Так, давайте спробуємо на 30 днів. Чому припинення вогню на 30 днів? Тому що неможливо за три, п’ять, сім днів ні про що домовитися", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він вважає, що пропозиції Путіна пов'язані з тим, що той вдає, ніби йде на зустріч сигналам, які США йому запропонували через спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа.

"Це більше театральна постановка з його боку. Тому що за два-три дні ніякий план наступних кроків щодо закінчення війни побудувати неможливо. І тому це просто виглядає не дуже серйозно або дуже несерйозно. Гратися для того, щоб дати м'яку атмосферу виходу з ізоляції Путіну на 9 травня, і щоб усім було комфортно, безпечно - тим лідерам, або друзям, або партнерам Путіна, які приїдуть, по тих чи інших причинах на Кремлівську площу на 9 травня, - допомагати Путіну ніхто не буде. Ми просто або знаходимося в війні, або Путін показує, що він готовий до припинення вогню, до першої частини закінчення війни. Ми готові починати з 1-го, з 3-го, з 5-го. Якщо йому потрібна дата 7-ме - нам все одно. З 7-го - 30 днів", - додав президент України.

Зеленський відзначив, що якщо РФ дійсно готові говорити про реальне припинення вогню, "тоді ми повинні підтримати американську стратегію і на 30 днів піти на припинення вогню". "Просто питання в тому, що вони вбивають вас до 7-го, потім 7-го роблять для себе комфортні два або три дні, а потім 11-го числа знову атакують нас ракетами. Я просто не бачу в цьому ніякої пропозиції", - додав голова держави.

Він також відзначив, що повної тиші без її якісного моніторингу досягти неможливо. "Але тим не менше, якщо є воля, то озвучується, що давайте місяць. Ми віримо тоді, що вони готові до наступних кроків. Наші всі сигнали американцям, британцям, французам ми передали. Американці з нами погоджуються. Принаймні офіційна позиція Білого дому - вона звучала, що вони розуміють, що це просто іграшки з його боку, несерйозна розмова", - сказав Зеленський.

Теги: #припинення_вогню #9травня #зеленський #перемиря

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