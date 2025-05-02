Інтерфакс-Україна
Події
18:43 02.05.2025

Міндовкілля та The HALO Trust Ukraine підписали меморандум про співпрацю для екологічно безпечного розмінування

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Міндовкілля та The HALO Trust Ukraine підписали меморандум про співпрацю для екологічно безпечного розмінування

Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів та The HALO Trust в Україні підписали меморандум про стратегічне партнерство, щоб спільно реагувати на екологічні наслідки війни та зробити розмінування більш сталим і безпечним для довкілля, повідомила пресслужба міністерства.

Як зазначається в повідомленні, документ підписав заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Власенко та керівник The HALO Trust Ukraine Піт Сміт.

"Основною метою Меморандуму є співпраця та взаємодія між сторонами у сфері безпечного та екологічно обґрунтованого розмінування природоохоронних територій. Співпраця включатиме спільне дослідження можливостей, розробку нормативної бази, методичних рекомендацій для мінімізації шкоди вразливим екосистемам та впровадження екологічних норм і стандартів під час проведення робіт із розмінування", - повідомляється в п’ятницю.

Сторони домовилися про обмін інформацією, проведення консультацій з питань, що становлять спільний інтерес, та регулярні зустрічі для обговорення прогресу та планування майбутніх заходів.

"Підписаний сьогодні Меморандум з The HALO Trust – це важливий крок у розробці та впровадженні екологічно безпечних підходів до розмінування, які дозволять мінімізувати негативний вплив на наші вразливі екосистеми та зберегти природну спадщину для майбутніх поколінь", - зазначив Власенко.

The HALO Trust – це найбільша міжнародна некомерційна організація, яка знешкоджує міни й вибухонебезпечні боєприпаси у 30 країнах та територіях світу упродовж 35 років. HALO працює на сході України з 2015 року.

Теги: #меморандум #міндовкілля #the_halo_trust_ukraine

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