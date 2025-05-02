Інтерфакс-Україна
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18:24 02.05.2025

Міндовкілля сформувало список "сплячих" ліцензій і планує перевірку – міністр Гринчук

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Міндовкілля сформувало список "сплячих" ліцензій і планує перевірку – міністр Гринчук

Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України планує позапланові перевірки ліцензій, по яких за останні 10 років так і не почався видобуток корисних копалин, або видобуто менше 1%, повідомила міністр Світлана Гринчук.

"Питання умовно "сплячих" ліцензій є величезною проблемою розвитку галузі. Спільно з Держгеонадра і Держгеоконтролем ми провели аналіз і оцінку всіх виданих ліцензій і робіт, які ведуться по них. У нас вже сформовані списки тих, де за останні 10 років так і не почалися роботи або видобуто менше 1%. По всім цим виданим ліцензіям, де не почалася робота, є конкретні списки як по твердим, так і по нафтогазовим, будуть проводитися позапланові перевірки", - сказала вона на "Годині запитань до уряду" у Верховній Раді України в п’ятницю.

Міністр повідомила, що наразі також ведеться робота над тим, щоб дозволити планові перевірки. Вона зазначила, що інакше неможливо ефективно боротися зі "сплячими" ліцензіями.

Теги: #міндовкілля #гринчук_світлана

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