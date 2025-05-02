Кабмін затвердив положення про держагентство "ПлейСіті" в сферах азартних ігор та лотерей

Кабінет міністрів України на засіданні у п'ятницю затвердив положення про Державне агентство України "ПлейСіті", повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм у четвер.

"Визначено, що державне агентство України ПлейСіті є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується КМУ через віце-премʼєр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації і який реалізує державну політику у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері", - йдеться в повідомленні.

Положенням передбачено, що основними завданнями агентства є реалізація державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор та лотерейній сфері, здійснення державного нагляду за ринком азартних ігор, а також за проведенням лотерей в Україні, внесення на розгляд віце-премʼєр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністра цифрової трансформації пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у цій сфері.

Крім того, внесено зміну у додаток до постанови уряду №106 від 16 лютого 2011 року "Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету" в частині визначення держагентства "ПлейСіті" органом, який контролює справляння надходжень бюджету від плати за ліцензії у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері.