Інтерфакс-Україна
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17:33 02.05.2025

Стефанішина: Після переговорів 12 травня я зможу сказати, чи можливий подальший діалог з Угорщиною, чи це імітація

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Стефанішина: Після переговорів 12 травня я зможу сказати, чи можливий подальший діалог з Угорщиною, чи це імітація

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що після переговорів 12 травня вона зможе точно сказати, чи можливий подальший діалог з Угорщиною, чи це імітація.

"Відкриття переговорів - це не членство в Європейському Союзі, це не фіксація будь-якої позиції, це можливість сформувати прийнятні позиції для України, для держав-членів ЄС за яких Україна стане членом ЄС. Тому всі застереження, які озвучує зараз Орбан, вони і є предметом переговорів… Питання переговорів - це формальна позиція, яку на мою думку, Угорщина має ухвалити для того, щоб провести діалог в питаннях, які їх турбують", - сказала Стефанішина журналістам в Києві в пʼятницю.

На запитання агентства "Інтерфакс-Україна", які саме пропозиції передала українська сторона Угорщині 29 квітня під час візиту в Будапешт, а також, які отримала контрпропозиції, віцепремʼєрка заявила, що процес перемовин дуже сенсативний, але підтвердила, що Україна надала пропозиції по всім 11 пунктам, які угорська сторона розглядає як проблемні.

Зокрема, пропозиції стосувалися: освітнього блоку, імплементації ухваленого законодавства, розгляду законопроекту про профтехосвіту, законодавство щодо реалізації культурних прав угорської національної меншини.

"Можу підтвердити, що 12 травня в Ужгороді відбудуться переговори української і угорської делегації на основі 11 пунктів. За результатами цих переговорів я точно зможу сказати, чи можливий подальший діалог з Угорщиною, чи це імітація", - підкреслила Стефанішина.

На запитання, чи є в України план "Б", на випадок, якщо не вдасться зняти блокування Угорщини, вона відповідає, що такий план є і Україна над ним працює.

"Україна зробить все можливе і неможливе для того, аби ці переговори відкрити. Технічно все шість переговорних напрямків можна відкрити і за польського і данського головування", - додала вона.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань розширення Марта Кос сподівається на відкриття перших трьох кластерів переговорів України з ЄС щодо вступу в Союз ще у першому півріччі цього року – під час головування Польщі, а решти трьох до грудня. Пізніше, вона заявила, що є чітка перспектива до кінця 2025 року відкрити всі переговорні Кластери.

20 березня віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна готова відкривати переговорні Кластери про вступ в ЄС як послідовно, так і в рамках однієї міжурядової конференції, залежно від ходу перемовин із угорською стороною.

Процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів-глав. За цими розділами Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 із 35 переговорних розділів згруповані в шість тематичних кластерів, тоді як глави 34 "Інституції" та 35 "Інші питання" розглядатимуться окремо.

Президент і прем’єр України заявляють про завдання завершити процес вступу України в ЄС протягом приблизно п’яти років - до 2030 року.

Теги: #угорщина #стефанішина #єс

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