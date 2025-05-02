Єврокомісія вітає угоду про копалини між Україною та США, яка не перешкоджає вступу в ЄС

Європейська комісія вітає підписання США та Україною угоди про копалини, констатуючи, що її зміст відповідає законодавству Європейського союзу і не перешкоджає вступу України в ЄС.

"Ми вітаємо угоду, укладену вчора, яка враховує, зокрема, процес вступу України та законодавство ЄС, що, очевидно, має ключове значення. І це те, що ми, звичайно, обговорювали з нашими українськими колегами", - сказала речниця Європейської комісії Паула Піньо у п’ятницю в Брюсселі.

Піньо зазначила, що в Європейській комісії було розуміння того, що українська сторона була зацікавлена в тому, щоб "така угода не перешкоджала можливому майбутньому вступу". "Тож важливо також це сказати", - наголосила речниця Єврокомісії. З цього питання європейська сторона була в "тісному контакті" з українською, додала вона.