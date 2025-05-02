Інтерфакс-Україна
Події
12:58 02.05.2025

"Європейська солідарність" звернеться до правоохоронних органів через можливе втручання в е-систему "Рада"

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"Європейська солідарність" звернеться до правоохоронних органів через можливе втручання в е-систему "Рада"

Фракція "Європейська солідарність" має намір звернутися до правоохоронних органів у зв'язку з можливим втручанням в електронну систему "Рада" під час години запитань до уряду у п'ятницю, повідомив член фракції Ростислав Павленко.

"Через втручання в систему "Рада" ми не мали можливості поставити запитання... Це дуже важлива проблема, тому що втручання в систему "Рада" означає фактичне позбавлення права голосу... І ми будемо звертатися до правоохоронних органів щодо встановлення, що це було", - сказав Павленко на брифінгу у п'ятницю.

Як пояснила народний депутат Вікторія Сюмар, "фракцію фактично виключили з системи запису на запитання до уряду України". За її словами 4 народних депутатів фракції записались через систему "Рада" на запитання до уряду, але у загальному списку їх прізвищ не було.

"Це означає, що наш сектор просто відімкнули від такої можливості, або просто перезапустили в останній момент систему запису... Це дійсно є спробою втручання, або, можливо, фактом втручання в електронну систему "Рада", - сказала Сюмар.

Теги: #рада #система #євросолідарність

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