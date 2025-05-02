Інтерфакс-Україна
Події
11:32 02.05.2025

Дрони атакували військову частину космічної розвідки РФ у Ставропольському краї - ЦПД

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Військову частину космічної розвідки РФ, що спеціалізується на електронному спостереженні за сигналами з орбіти та іноземними супутниковими системами зв'язку та розміщена у Ставропольському краї, було атаковано дронами, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Коваленко.

"Невідомі дрони долетіли до військової частини космічної розвідки рф, відомої як об'єкт "Звезда", у Ставропольському краї. Ця частина є однією з головних станцій російської системи космічної радіоелектронної розвідки", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

Коваленко зазначив, що система виникла ще в радянські часи на початку 1970-х років під кодовою назвою "Звезда" і призначалася для глобального перехоплення сигналів зі супутників, міжконтинентальних комунікацій і навіть сигнального обміну між іноземними військовими об’єктами. Об‘єкт "Звезда" - це фактично центр аналізу космічної інформації, який належить до структури головного розвідувального управління генерального штабу ЗС РФ (гру рф).

За його словами, "Звезда" спеціалізується на електронному спостереженні за сигналами з орбіти, іноземними супутниковими системами зв'язку (включаючи комерційні). "Сьогодні об'єкт "Звезда" - це не лише технічна база, а й частина стратегічної архітектури російської розвідки, яка використовується як для моніторингу ситуації у воєнних зонах, так і для підготовки інформації для інформаційно-психологічних операцій. Бере участь у кібершпигунстві", - наголосив Коваленко.

Теги: #ставропольський_край #дрони #вч

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