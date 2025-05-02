На Харківщині одна загибла, одна поранена внаслідок ворожих обстрілів

У ніч проти п'ятниці російський БпЛА вдарив по с.Миколаївка Перша Близнюківської ТГ Лозівського району Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок влучання БпЛА типу "Шахед" в город приватного домоволодіння горіла трава та дрова на площі 5 м.кв. Постраждала 72-річна жінка. Пошкоджено приватний житловий будинок та господарчу споруду", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що напередодні ввечері у Вільхуватці Куп'янського району ворожий КАБ влучив в город приватного домоволодіння, загинула 54-річна жінка. Пошкоджено 4 приватних житлових будинки.