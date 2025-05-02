Інтерфакс-Україна
Події
09:12 02.05.2025

На Харківщині одна загибла, одна поранена внаслідок ворожих обстрілів

1 хв читати
На Харківщині одна загибла, одна поранена внаслідок ворожих обстрілів

У ніч проти п'ятниці російський БпЛА вдарив по с.Миколаївка Перша Близнюківської ТГ Лозівського району Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок влучання БпЛА типу "Шахед" в город приватного домоволодіння горіла трава та дрова на площі 5 м.кв. Постраждала 72-річна жінка. Пошкоджено приватний житловий будинок та господарчу споруду", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що напередодні ввечері у Вільхуватці Куп'янського району ворожий КАБ влучив в город приватного домоволодіння, загинула 54-річна жінка. Пошкоджено 4 приватних житлових будинки.

Теги: #харківська_область #бпла_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:44 02.05.2025
РФ здійснила масовану атаку БпЛА на ремонтний завод "Укрзалізниці" в Запоріжжі

РФ здійснила масовану атаку БпЛА на ремонтний завод "Укрзалізниці" в Запоріжжі

12:02 01.05.2025
У Харкові зафіксовано влучання ворожого БпЛА, наслідки уточнюються

У Харкові зафіксовано влучання ворожого БпЛА, наслідки уточнюються

18:50 30.04.2025
Через ворожий обстріл села на Харківщині загинув мирний житель - прокуратура

Через ворожий обстріл села на Харківщині загинув мирний житель - прокуратура

13:24 30.04.2025
Кількість постраждалих через ранкову атаку БпЛА у Південному під Харковом зросла до дев'яти

Кількість постраждалих через ранкову атаку БпЛА у Південному під Харковом зросла до дев'яти

11:51 30.04.2025
Через ранкову атаку ворожих БпЛА постраждали три жителі передмістя Харкова

Через ранкову атаку ворожих БпЛА постраждали три жителі передмістя Харкова

21:24 28.04.2025
Одного цивільного поранено внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Куп'янська – прокуратура

Одного цивільного поранено внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Куп'янська – прокуратура

15:58 28.04.2025
Унаслідок влучання "шахедів" у Харківській області пошкоджено агропідприємство

Унаслідок влучання "шахедів" у Харківській області пошкоджено агропідприємство

13:35 28.04.2025
На Харківщині через детонацію снаряда загинули двоє чоловіків

На Харківщині через детонацію снаряда загинули двоє чоловіків

12:03 27.04.2025
У Куп'янську через удар ворожого дрона поранено лікаря

У Куп'янську через удар ворожого дрона поранено лікаря

08:58 27.04.2025
Четверо цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів Куп'янська

Четверо цивільних постраждали внаслідок ворожих обстрілів Куп'янська

ВАЖЛИВЕ

Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до 29

Окупанти втратили впродовж доби 1110 військовослужбовців

Законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною та США зареєстровано у Верховній Раді - Мельничук

Джулія Девіс призначена тимчасово повіреною США в Україні – Держдеп

Готується ґрунт для об'єднання ДОТ та АОЗ, комісію з реорганізації ДОТ очолить Жумаділов

ОСТАННЄ

Раді пропонують ратифікувати угоду про корисні копалини

KEY Group допоможе KSE у створенні нового університетського кампусу

Трамп оголосив 8 травня Днем перемоги США у Другій світовій війні

Захисники України в ніч на 2 травня знищили 64 із 150 задіяних ворогом дронів

Сили оборони вразили за добу шість районів зосередження окупантів

Упродовж доби зафіксовано 199 бойових зіткнень

Двоє цивільних постраждали внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпропетровській області

Кількість поранених внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя зросла до 29

Окупанти втратили впродовж доби 1110 військовослужбовців

2 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА