Інтерфакс-Україна
Події
08:34 02.05.2025

Захисники України в ніч на 2 травня знищили 64 із 150 задіяних ворогом дронів

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Захисники України в ніч на 2 травня знищили 64 із 150 задіяних ворогом дронів

У ніч на 2 травня 2025 року (із 21.30 1 травня) противник атакував 150 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – Крим, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 64 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та в центрі країни. 62 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя", - інформують ПС ЗСУ.

 

 

Теги: #війна #збиття #бпла

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