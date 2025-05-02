Захисники України в ніч на 2 травня знищили 64 із 150 задіяних ворогом дронів

У ніч на 2 травня 2025 року (із 21.30 1 травня) противник атакував 150 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – Крим, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 64 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та в центрі країни. 62 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя", - інформують ПС ЗСУ.