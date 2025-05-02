Генеральний інспектор Пентагону вивчає другий чат Хегсета в Signal – ЗМІ

Генеральний інспектор Міністерства оборони зараз вивчає другий чат Signal, створений Хегсетом, в якому він ділився з членами сім'ї і своїм адвокатом інформацією про час підготовки до нападу на хуситів в Ємені, повідомила ABC News в п'ятницю, посилаючись на чиновника, обізнаного з ходом розслідування.

"Оцінка ОГІ МО США щодо використання міністром оборони комерційного додатку для обміну повідомленнями в офіційних справах триває, і тому я не можу говорити про масштаби або часові рамки, щоб забезпечити цілісність процесу", - заявив представник Офісу генерального інспектора (ОГІ) МО США, коли його попросили прокоментувати цю подію", - йдеться в матеріалі ABC News.

Як повідомлялося Міністр оборони США Піт Хегсет ділився деталями березневої атаки на повстанців-хуситів, пов'язаних з Іраном, в чаті Signal, до якого входили його дружина, брат і особистий адвокат. Це – ще один інцидент з Хегсетом, викритий після того як у березні журнал The Atlantic оприлюднив інформацію про використання вищими посадовими особами адміністрації Трампа з питань національної безпеки комерційного додатку Signal для обговорення секретної інформації.

https://abcnews.go.com/Politics/live-updates/trump-admin-live-updates-border-czar-brief-securing/?id=121230740&entryId=121378212&cid=social_twitter_abcn