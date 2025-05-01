Інтерфакс-Україна
Події
23:46 01.05.2025

Команда Трампа розглядає угоду з Україною як модель для майбутніх зовнішніх угод – ЗМІ

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Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає ресурсну угоду з Україною як модель для подальших міжнародних угод, повідомляє Bloomberg в четвер.

За інформацією агентства, такий підхід відображає стратегію Трампа використовувати зовнішньополітичну вагу Вашингтону для захисту активів та повернення інвестицій за кордоном.

"Американські чиновники розглядають угоду з Україною як спосіб для американського народу взяти участь в економічному зростанні регіонів, які США зазвичай підтримують за допомогою грантів або кредитів", - заявив високопоставлений представник міністерства фінансів США, який провів брифінг для журналістів за умови, що його ім'я не буде названо.

Чиновник описав угоду, яка охоплює ресурси, включаючи нафту і газ, графіт і алюміній, як таку, що відображає намір Трампа використовувати зовнішню політику для збільшення активів, а не зобов'язань на балансі США.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-05-01/trump-team-sees-ukraine-pact-as-model-for-future-foreign-deals?utm_source=website&utm_medium=share&utm_campaign=copy

Теги: #угода #сша

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