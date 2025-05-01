Стерненко після замаху на нього: Українцям досі заборонено мати зброю для самозахисту

Волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко, на якого було скоєно замах у четвер, 1 травня, звернув увагу на діючу заборону громадянам України мати зброю для самозахисту.

"Нападниця мала зброю. Нелегальний короткоствол. Але українцям досі заборонено мати таку зброю для самозахисту. Можна тільки вбивцям", - написав Стерненко в Телеграм у четвер ввечері.

Як повідомлялося, на Стерненка було скоєно замах з вогнепальної зброї. Нападницю затримано на місці. Волонтера прооперували. Куля вийшла навиліт, не зачепивши життєво важливих органів.

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що усі факти щодо замаху згодом будуть представлені суспільству. Тривають оперативно-слідчі заходи.

Протягом лютого-травня 2018 року на Стерненка, коли він ще проживав в Одесі, вже було скоєно три напади, після кожного з яких він звертався до поліції за наданням державної охорони, але кожен раз отримував відмову. Натомість після третього западу держохорону отримав нападник.

За результатами щорічного опитування USAID/Internews про медіаспоживання восени 2024 року, в Стерненка була найбільша популярність серед блогерів - 6%, тоді як у Ігоря Лаченкова - 5%, Юрія Бутусова, Володимира Зеленського, Віталія Портникова - по 4%, Сергія Притули, Дмитра Гордона та Яніни Соколової - по 3%.