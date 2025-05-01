Сибіга: Угода знаменує собою початок нового етапу в українсько-американському стратегічному партнерстві

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що угода про створення Українсько-американського інвестиційного фонду реконструкції визначає початок нового етапу в стратегічному партнерстві обох країн та забезпечить довгострокове відновлення та процвітання України.

"Угода про заснування Українсько-американського інвестиційного фонду реконструкції знаменує собою початок нового етапу в українсько-американському стратегічному партнерстві. Результатом інтенсивної роботи над її текстом стала збалансована та міцна угода, яка принесе користь обом країнам. Вона забезпечить довгострокове відновлення та процвітання України, а також відкриє нові інвестиційні можливості для Сполучених Штатів та американських компаній", - написав він у соціальній мережі Х у четвер.

Сибіга зазначив, що в угоді окремо згадується процес вступу України до ЄС.

"Варто зазначити, що в угоді окремо згадується процес вступу України до ЄС, що забезпечує плавне погодження з цілями України щодо вступу до ЄС. У ній також йдеться про роль України у підтримці міжнародного миру, оскільки угода - це не лише про бізнес; це інвестиція в довгострокову присутність американського стратегічного бізнесу в Україні та формування майбутньої архітектури безпеки", - додав він.