Інтерфакс-Україна
Події
20:29 01.05.2025

PKP Intercity через ремонтні роботи на залізниці скасував з 1 по 12 травня рейси потягу Чернівці-Львів-Варшава

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PKP Intercity через ремонтні роботи на залізниці скасував з 1 по 12 травня рейси потягу Чернівці-Львів-Варшава

Польський державний оператор PKP Intercity на період з 1 по 12 травня 2025 року включно тимчасово припинить виконання рейсів на дільниці Коломия/Чернівці – Львів – Рава-Руська – Варшава по причині ремонтних робіт на польській залізниці, повідомила прес-служба АТ "Укрзалізниця" (УЗ).

Як повідомила УЗ, поїзди № 768/767 Варшава – Рава-Руська іншого польського оператора, компанії SKPL, з 1-12 травня продовжать курсувати за маршрутом.

"За повідомленням польського залізничного перевізника PKP Intercity, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на інфраструктурі польських державних залізниць, поїзд формування польської залізниці № 766/765 Варшава – Рава-Руська не курсуватиме з 1 по 12 травня 2025 року включно", - йдеться в повідомленні УЗ в Телеграм у четвер.

На зазначений період вносяться зміни в графік руху поїздів формування УЗ, сказано в повідомленні компанії. З 1 по 12 травня поїзд № 863/864 Коломия – Рава-Руська курсуватиме лише до/від станції Львів. На дільниці Львів – Рава-Руська тимчасово не курсуватиме. Поїзд № 865/866 Рава-Руська – Коломия вирушатиме зі станції Львів. На дільниці Рава-Руська – Львів поїзд тимчасово не курсуватиме. Поїзд № 866/865 Коломия – Рава-Руська курсуватиме лише до станції Львів.

З метою забезпечення сполучення між Львовом та Рава-Руською на період проведення ремонтних робіт призначається тимчасовий регіональний поїзд № 862 Львів – Рава-Руська, який курсуватиме щоденно з 1 по 12 травня 2025 року. Час відправлення зі Львова – 18:00. Зупинки: Брюховичі (18:19–18:21), Жовква (18:58–19:00), прибуття до Рава-Руської – 19:34, сказано в повідомленні.

Пасажирів просять врахувати зміни під час планування подорожей.

 

Теги: #потяги #укрзалізниця #скасування

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