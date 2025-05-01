Інтерфакс-Україна
Події
19:54 01.05.2025

ДІАМ прийняла в експлуатацію реконструйовану будівлю заводу Flextronics на Закарпатті

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ДІАМ прийняла в експлуатацію реконструйовану будівлю заводу Flextronics на Закарпатті

Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) прийняла в експлуатацію будівлю світового виробника у галузі контрактного виробництва електроніки Flextronics у місті Мукачево на Закарпатті.

"Flextronics об’єднує понад 100 сучасних заводів по всьому світу. Вже понад 20 років компанія стабільно працює на українському ринку і попри складні умови продовжує інвестувати в розвиток своїх виробництв", - зазначається у пресрелізі.

Як повідомляється, у межах проєкту здійснено реконструкцію, переобладнання та добудову приміщень функціонального призначення, зокрема сучасних офісних просторів, залів для нарад, їдальні та побутових зон. Триповерхову будівлю адаптовано до потреб усіх категорій населення, зокрема облаштовано безперешкодний доступ до приміщень для маломобільних груп.

Завод Flex (ООО "Флекстронікс") заснований у 2002 році як високотехнологічне виробництво, яке було локалізовано у Мукачеві. Статутний капітал становить 4,165 млн грн, 99,88% належить ТОВ "Флекстронікс інтернаціонал гелезельшафт МБГ" (Відень) як дочка Flex Ltd. (раніше відома як Flextronics International Ltd. або Flextronics). За даними Opendatabot, за підсумками-2024 попри отриманий дохід в 1 млрд 724 млн грн підприємство закінчило минулий рік із чистим збитком 46,579 млн грн. У штаті компанії 2,5 тис. працівників.

Flex Ltd. є багатонаціональною виробничою компанією зі штаб-квартирами у США та Сингапурі. Це третя найбільша компанія з виробництва електричних побутових приладів, устаткування, електронної апаратури та інших виробів.

 

Теги: #завод #флекстронікс #електроніка #експлуатація

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