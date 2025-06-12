Частка "сірого" ринку електроніки порівняно з довоєнним періодом зросла удвічі – СЕО "Фокстроту"

Частка "сірого" ринку електроніки та побутової техніки від початку повномасштабного вторгнення виросла удвічі – до 25-30% у гривні та близько 10% в одиницях продукції, що є критичним для відповідального бізнесу, повідомив СЕО мережі "Фокстрот" Олексій Зозуля.

"Якщо раніше ми бачили випадки з невидачею обов'язкового фіскального чеку і продажем товару без належного маркування переважно в онлайн-торгівлі, то зараз спостерігаємо цю тенденцію у фізичному ритейлі, "сірі" мережі якого активно розширюються", – розповів він на панельній дискусії "Виклики сьогодення: "сірий" бізнес; зниження цін та маркетингові контракти; державне регулювання" на RAU Expo 2025 в Києві.

За його словами Зозулі, з початком війни тіньові гравці ринку скористалися ситуацією із тимчасовим мораторієм на перевірки, скасуванням ПДВ та мита на ввіз електроніки та побутової техніки і значно збільшили обсяги продажу "сірої" техніки в країні. Після відновлення оподаткування такі гравці знайшли спосіб адаптувати свої схеми та продовжувати отримувати надприбутки.

"Прогнозоване скорочення обсягів "білого" ринку 2025 року, за умови збереження поточної ситуації, перевищить 40 млрд грн. Умовно кажучи, за відсутності реальних позитивних зрушень у цьому питанні кожна четверта одиниця техніки вартістю вище 10 тис. грн буде "сірою" або "чорною". Це будь-який товар, як-от кавомашини, смартфони, телевізори, велика побутова техніка тощо", – пояснив експерт.

При цьому левову частку "сірого" та "чорного" ринків складає техніка бренду Apple. Так, у першому кварталі 2025 року 80% товарів Apple, або 5,5 тис. гаджетів, ввезено в Україну і реалізовано з порушеннями законодавства або зі зниженою вартістю, навів Зозуля дані оцінки офіційного дистриб’ютора Apple в Україні "ASBIS Україна".

Згідно з його даними, за перший квартал цього року контрабандно в країну ввезено товару Apple на 8,5 млрд грн проти 2,2 млрд грн офіційного імпорту. При цьому втрати бюджету від несплати ПДВ тільки за січень-березень сягли 1,7 млрд грн.

"І тоді як уряд шукає ресурси покрити дефіцит бюджету, збільшуючи податкове навантаження на чесний бізнес, податкові ухилянти-продавці "сірого" Apple завдають шкоди державному бюджету в середньому на 1,7 млрд грн щоквартально. Також як наслідок недобросовісної конкуренції "сірих" гравців знижуються надходження від офіційного імпорту", – зазначив Зозуля.

Він нагадав, що "Фокстрот" з 2015-2016 рр. відстоює позицію стосовно необхідності фіскалізації ринку електроніки як інструменту контролю за оборотом торгівлі. Так, електронні чеки впроваджено у всій мережі з 2020 року.

Втім очолити боротьбу із "сірими" схемами має саме влада, переконаний експерт.

"Ми як бізнес готові запропонувати дієві шляхи розв'язання цієї проблеми. Зокрема, це обов’язкова видача фіскальних чеків та ретельний контроль за цим з боку держави", – підкреслив Зозуля.

"Фокстрот" – одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. Станом на травень 2025 року компанія оперує 126 магазинами, що працюють у 68 містах, онлайн-майданчиком Foxtrot.ua і однойменним мобільним застосунком.

За даними Opendatabot, дохід ТОВ "ФТД-Ритейл" (Київ), яке розвиває мережу, за підсумками 2024 року становив 14,8 млрд грн, що на 17,6% більше, ніж за 2023 рік. Чистий прибуток - 6,7 млн грн проти 314,4 млн грн за попередній рік.

Засновники омніканального ритейлера "Фокстрот" – українські бізнесмени Геннадій Виходцев та Валерій Маковецький.