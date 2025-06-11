Інтерфакс-Україна
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19:03 11.06.2025

Частка "сірого" ринку електроніки у порівнянні з довоєнним періодом зросла удвічі – СЕО "Фокстрот"

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Частка "сірого" ринку електроніки у порівнянні з довоєнним періодом зросла удвічі – СЕО "Фокстрот"

Частка "сірого" ринку електроніки та побутової техніки з початку повномасштабного вторгнення виросла удвічі – до 25-30% у гривні та близько 10% в одиницях продукції, що є критичним для відповідального бізнесу, повідомив СЕО мережі "Фокстрот" Олексій Зозуля.


"Якщо раніше ми бачили випадки з невидачею обов'язкового фіскального чеку і продажем товару без належного маркування переважно в онлайн торгівлі, то зараз спостерігаємо цю тенденцію у фізичному ритейлі, "сірі" мережі якого активно розширюються", – розповів Зозуля на панельній дискусії “Виклики сьогодення: “сірий” бізнес; зниження цін та маркетингові контракти; державне регулювання” на RAU Expo 2025 в Києві у середу.
За його словами, із початком повномасштабної війни тіньові гравці ринку скористалися ситуацією із тимчасовим мораторієм на перевірки, відміною ПДВ та мита на ввіз електроніки та побутової техніки, та суттєво збільшили обсяги продажу "сірої" техніки в Україні. Після відновлення оподаткування такі гравці знайшли спосіб адаптувати свої схеми та продовжувати отримувати надприбутки, зазначив Зозуля.
"Прогнозоване скорочення обсягів "білого" ринку 2025 року, за умови збереження поточної ситуації, перевищить 40 млрд грн. Умовно кажучи, за відсутності реальних позитивних зрушень в цьому питанні, кожна четверта одиниця техніки, вартістю вище 10 тис. грн. буде "сіра" або "чорна". Це будь-який товар, як-от кавомашини, смартфони, телевізори, велика побутова техніка тощо", – пояснив експерт.


При цьому левову частку "сірого" та "чорного" ринків складає техніка бренду Apple. Так, у першому кварталі 2025 року 80% товарів Apple або 5,5 тис. гаджетів ввезено в Україну і реалізовано із порушеннями законодавства або із зниженою вартістю, наводить Зозуля дані оцінки офіційного дистриб’ютора Apple в Україні "ASBIS Україна". 
Згідно з оцінкою, за перший квартал контрабандою в країну ввезено товару Apple на 8,5 млрд грн проти 2,2 млрд грн офіційного імпорту. При цьому втрати бюджету від несплати ПДВ тільки за січень-березень поточного року сягають 1,7 млрд грн.
"І тоді, як уряд шукає ресурси покрити дефіцит бюджету, збільшуючи податкове навантаження на чесний бізнес, податкові ухилянти-продавці "сірого" Apple завдають шкоди державному бюджету в середньому на 1,7 млрд грн щоквартально. Також як наслідок недобросовісної конкуренції "сірих" гравців знижуються надходження від офіційного імпорту", – зазначив Зозуля.
Він нагадав, що "Фокстрот" з 2015-2016 років відстоює позицію щодо необхідності фіскалізації ринку електроніки як інструменту контролю за обігом торгівлі. Так, електронні чеки впроваджені у всій мережі з 2020 року. Втім очолити боротьбу із "сірими" схемами має саме влада, переконаний експерт.
"Ми як бізнес готові запропонувати дієві шляхи вирішення цієї проблеми. Зокрема, обов’язкова видача фіскальних чеків та щільний контроль за цим з боку держави",– підкреслив Зозуля.

Теги: #тінь #фокстрот

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