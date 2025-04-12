Інтерфакс-Україна
Телеком
18:46 12.04.2025

Трамп звільнив електроніку, вироблену в КНР, від тарифів

2 хв читати
Трамп звільнив електроніку, вироблену в КНР, від тарифів

Смартфони та комп'ютери, вироблені в КНР, звільненили від останніх тарифів президента США Дональда Трампа, повідомляє CNN, посилаючись на офіційні джерела, зокрема на Митну та Прикордонну служби США.

"Серед звільнених товарів - смартфони, комп'ютерні монітори та різні електронні деталі. Згідно з повідомленням, виняток поширюється на товари, що ввозяться в США або вивозяться зі складів вже 5 квітня", - повідомляє CNN.

Цей крок був зроблений після того, як адміністрація Трампа запровадила мінімальну тарифну ставку в 145% на китайські товари, що імпортуються до США. Тарифи матимуть значний вплив на таких технологічних гігантів, як Apple, які виробляють iPhone та інші товари в Китаї. За оцінками Wedbush Securities, близько 90% виробництва і збірки iPhone компанії Apple базується в Китаї. За оцінками Counterpoint Research, фірми, яка відстежує світові поставки смартфонів, Apple має до шести тижнів запасів у Сполучених Штатах. Очікується, що після того, як ці запаси закінчаться, ціни на них зростуть.

Президент Дональд Трамп заявив журналістам у п'ятницю на борту літака Air Force One, що можливі винятки з його всеосяжних тарифів.

"Може бути кілька винятків зі зрозумілих причин, але я б сказав, що 10% - це мінімум", - сказав Трамп.

"Економісти попереджають, що вартість тарифів в кінцевому підсумку може бути перекладена на споживача. Цей страх змусив багатьох американців поспішати купувати дорогі товари, такі як автомобілі та електроніка, оскільки споживчі настрої впали до рекордно низького рівня", - пише CNN.

Теги: #електроніка #трамп #тарифи #кнр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:49 12.04.2025
Трамп: США можуть встановлювати тарифи на власний розсуд, вони самі вирішують чи співпрацювати з нами

Трамп: США можуть встановлювати тарифи на власний розсуд, вони самі вирішують чи співпрацювати з нами

08:18 12.04.2025
Трамп не виключає винятків з базового 10% тарифу

Трамп не виключає винятків з базового 10% тарифу

07:01 12.04.2025
Тайвань провів перші тарифні переговори з США - ЗМІ

Тайвань провів перші тарифні переговори з США - ЗМІ

06:45 12.04.2025
Трамп передає контроль над землями біля кордону з Мексикою військовим - ЗМІ

Трамп передає контроль над землями біля кордону з Мексикою військовим - ЗМІ

06:22 12.04.2025
Бюджетна пропозиція Білого дому скоротить наукові програми NASA - ЗМІ

Бюджетна пропозиція Білого дому скоротить наукові програми NASA - ЗМІ

05:59 12.04.2025
Трамп заявив про "відмінну форму" після медогляду, звіт обіцяють оприлюднити згодом - ЗМІ

Трамп заявив про "відмінну форму" після медогляду, звіт обіцяють оприлюднити згодом - ЗМІ

03:02 12.04.2025
Попри зусилля DOGE, федеральні витрати США зросли на $154 млрд після інавгурації Трампа — ЗМІ

Попри зусилля DOGE, федеральні витрати США зросли на $154 млрд після інавгурації Трампа — ЗМІ

18:03 11.04.2025
Зеленський: маємо інформацію, що щонайменше кількасот громадян КНР воюють у складі окупаційних сил РФ

Зеленський: маємо інформацію, що щонайменше кількасот громадян КНР воюють у складі окупаційних сил РФ

11:59 10.04.2025
Єрмак про громадян КНР в російських підрозділах: Пекін винен нам роз'яснення

Єрмак про громадян КНР в російських підрозділах: Пекін винен нам роз'яснення

01:46 10.04.2025
Індекси найбільших бірж злетіли вгору після проголошення Трампом паузи - ЗМІ

Індекси найбільших бірж злетіли вгору після проголошення Трампом паузи - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

"Київстар" закрив угоду з придбання 97% Uklon за $155,2 млн

Збій в роботі систем АТ "Укрзалізниця" стався через таргетовану кібератаку. Відновлення триває

"Київстар" оголосив купівлю 97% Uklon, планує закрити угоду в квітні

Шмигаль: ухвалюємо важливе рішення, що є частиною набуття роумінгового "безвізу" з Євросоюзом

Сікорський про відключення Starlink для України: Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, ми будемо змушені шукати інших

ОСТАННЄ

"Київстар" зацікавлений у придбанні активів e-commerce або classifieds, а також Fintech, - Комаров

Amazon скасувала замовлення на товари з Китаю після оголошення Трампом мит

"Укрпошта" отримає грант EUR600 тис. від ЄБРР для розвитку мережі модульних відділень

Прогноз продажу консолей Switch 2 погіршено через мита

"Нова пошта" відкрила друге відділення в Мілані

Кількість резидентів "Дія.City" зросла на 200 компаній з початку року

"Vodafone Україна" не платила дивіденди акціонерам в 2024 році

Товари українських підприємців на суму до $800 не обкладатимуться митом в США - "Укрпошта"

Німеччина профінансувала Україні доступ до супутникової інтернет-мережі Eutelsat, яка є альтернативою Starlink

"Нова пошта" почала тестувати послугу фулфілменту в Польщі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА