Генштаб ЗСУ: У Московській області уражено завод з виробництва друкованих плат та електроніки для ВПК РФ

Фото: Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ минулої ночі уразили в Московській області завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки, що широко використовується при виготовленні озброєння та техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"В рамках зниження спроможностей противника з виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки, у ніч на 12 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливому об’єкту воєнно-промислового комплексу російського агресора", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Повідомляється, що вибухи зафіксовано на території технопарку "Рєзоніт", що у Зубово Московської області. Це завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки. Його продукція широко використовується при виготовленні високотехнологічного озброєння та техніки.

Результати вогневого ураження уточнюються.