Інтерфакс-Україна
Події
11:34 04.09.2025

Міноборони в серпні допустило до експлуатації нові авіаційні та наземні безпілотники

1 хв читати
Міноборони в серпні допустило до експлуатації нові авіаційні та наземні безпілотники
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Міністерство оборони України протягом серпня допустило до експлуатації в Силах оборони 80 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), 78% з яких — вітчизняного виробництва, повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки відомства.

"У переліку допущених минулого місяця до експлуатації вітчизняних зразків ОВТ найбільше безпілотних авіаційних комплексів, боєприпасів, автотехніки, наземних роботизованих комплексів. Також серед новинок є зразки засобів радіоелектронної боротьби і розвідки, техніки тилу, інженерних засобів, засобів для повітряних сил, засобів зв’язку, стрілецького озброєння", - повідомляться на сайті Міноборони.

Теги: #міноборони #безпілотники #експлуатація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:56 04.09.2025
Гілі: Велика Британія профінансувала понад 1 млрд фунтів військової допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів

Гілі: Велика Британія профінансувала понад 1 млрд фунтів військової допомоги Україні за рахунок заморожених російських активів

19:48 03.09.2025
Гілі не розкриває деталей щодо планів "Коаліції охочих", але вірить, що мир можливий

Гілі не розкриває деталей щодо планів "Коаліції охочих", але вірить, що мир можливий

17:00 03.09.2025
Українська Fire Point вироблятиме в Данії паливо для своїх далекобійних ракет "Фламінго"

Українська Fire Point вироблятиме в Данії паливо для своїх далекобійних ракет "Фламінго"

12:29 01.09.2025
Групи оповіщення ТЦК з 1 вересня мають застосовувати боді-камери - Міноборони

Групи оповіщення ТЦК з 1 вересня мають застосовувати боді-камери - Міноборони

15:26 31.08.2025
Війна змусила розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки - Буданов

Війна змусила розвідувальні служби змінити свій підхід до інформаційної безпеки - Буданов

17:38 28.08.2025
Впровадження IT-вертикалі у ЗСУ, реєстр зброярів, онлайн-послуги ТЦК, запуск системи "Імпульс": Міноборони про плани з цифровізації

Впровадження IT-вертикалі у ЗСУ, реєстр зброярів, онлайн-послуги ТЦК, запуск системи "Імпульс": Міноборони про плани з цифровізації

13:14 27.08.2025
Українські компанії готові виробити мільйони дронів наступного року, проте є потреба у фінансуванні, - Міноборони

Українські компанії готові виробити мільйони дронів наступного року, проте є потреба у фінансуванні, - Міноборони

14:28 26.08.2025
Міноборони цифровізувало інформаційно-комунікаційну систему гарантування якості продукції

Міноборони цифровізувало інформаційно-комунікаційну систему гарантування якості продукції

12:48 15.08.2025
Міноборони допустило до експлуатації 9 нових зразків РЕБ у липні, більшість – українського виробництва

Міноборони допустило до експлуатації 9 нових зразків РЕБ у липні, більшість – українського виробництва

13:33 04.08.2025
Безпілотники СБУ уразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, один літак знищено повністю

Безпілотники СБУ уразили 5 російських винищувачів на аеродромі Саки, один літак знищено повністю

ВАЖЛИВЕ

Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

Окупанти 31 раз обстріляли міста і села Донецької області, 11 мирних жителів загинули

Повітряні сили: Знешкоджено 84 ворожих БПЛА, є влучання на 17 локаціях

Генштаб зафіксував упродовж доби 180 бойових зіткнень

Російський обстріл забрав життя жителя селища Молодіжне на Херсонщині

ОСТАННЄ

Міносвіти запровадило додатковий вступ до вишів для громадян України, які закінчили школу чи коледж у Польщі

ЦПД спростував повідомлення про мінування будинків на Карантинному острові в Херсоні

Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

Міносвіти скасувало конкурс на ректора КНУТД через відсутність кандидатів

Спека найближчими днями полишить Україну до наступного літа

Освітній омбудсмен закликає владу Харкова забезпечити педагогам безплатний медогляд у 2025 р.

Мінкультури затвердило порядок оформлення театральних афіш

РФ відновила дезінформацію про "чорну трансплантологію" в Україні – ЦПД

Кабмін передав Мінсоцполітики державне Інформагентство "Ре-інформ" та Агенцію національної єдності

Окупанти 31 раз обстріляли міста і села Донецької області, 11 мирних жителів загинули

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА