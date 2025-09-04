Міноборони в серпні допустило до експлуатації нові авіаційні та наземні безпілотники

Міністерство оборони України протягом серпня допустило до експлуатації в Силах оборони 80 нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ), 78% з яких — вітчизняного виробництва, повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки відомства.

"У переліку допущених минулого місяця до експлуатації вітчизняних зразків ОВТ найбільше безпілотних авіаційних комплексів, боєприпасів, автотехніки, наземних роботизованих комплексів. Також серед новинок є зразки засобів радіоелектронної боротьби і розвідки, техніки тилу, інженерних засобів, засобів для повітряних сил, засобів зв’язку, стрілецького озброєння", - повідомляться на сайті Міноборони.