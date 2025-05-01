Уряд за зверненням "Укроборонпрому" ініціював зміну еконорм для імпортованих сідельних тягачів

Уряд України пропонує не поширювати вимоги щодо діючих екологічних норм ("Євро 5" та "Євро 6") для нових сідельних тягачів, що імпортуються в Україну для використання у виробництві продукції оборонного призначення, якщо її замовляє державний замовник, визначений Кабінетом Міністрів та/або для експлуатації таким замовником.

Відповідний законопроєкт №13236 зареєстровано у Верховній Раді 30 квітня.

Проєктом документу передбачається відстрочення впровадження з 1 січня 2025 року вимоги щодо відповідності таких сідельних тягачів "Євро-5" та "Євро-6".

У пояснювальній записці до нього зазначається, що ця законодавча ініціатива розроблена за зверненням АТ "Українська оборонна промисловість" щодо необхідності забезпечення ефективної та безперебійної роботи оборонно-промислового комплексу.

"Внаслідок збройної агресії рф суттєво загострилось питання дефіциту на українському ринку критично важливих сировини та складових частин, які використовуються у виробництві спеціальних транспортних засобів, і часткове покриття дефіциту можливе за умови закупівель за імпортом для подальшого освоєння та часткової локалізації їхнього виробництва в Україні", - йдеться у записці.

Констатується, що невирішення проблеми призведе до спаду виробництва продукції оборонного призначення із застосуванням таких транспортних засобів (через ускладнений доступ до відповідних типів двигунів на світовому ринку), втрат вітчизняних виробників, які не встигли виробити та реалізувати продукцію із застосуванням тягачів на базі раніше закуплених двигунів стандарту "Євро-3", і суттєвого подорожчання транспортних засобів для сил оборони.