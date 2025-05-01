Інтерфакс-Україна
Події
19:09 01.05.2025

Уряд за зверненням "Укроборонпрому" ініціював зміну еконорм для імпортованих сідельних тягачів

1 хв читати
Уряд за зверненням "Укроборонпрому" ініціював зміну еконорм для імпортованих сідельних тягачів

Уряд України пропонує не поширювати вимоги щодо діючих екологічних норм ("Євро 5" та "Євро 6") для нових сідельних тягачів, що імпортуються в Україну для використання у виробництві продукції оборонного призначення, якщо її замовляє державний замовник, визначений Кабінетом Міністрів та/або для експлуатації таким замовником.

Відповідний законопроєкт №13236 зареєстровано у Верховній Раді 30 квітня.

Проєктом документу передбачається відстрочення впровадження з 1 січня 2025 року вимоги щодо відповідності таких сідельних тягачів "Євро-5" та "Євро-6".

У пояснювальній записці до нього зазначається, що ця законодавча ініціатива розроблена за зверненням АТ "Українська оборонна промисловість" щодо необхідності забезпечення ефективної та безперебійної роботи оборонно-промислового комплексу.

"Внаслідок збройної агресії рф суттєво загострилось питання дефіциту на українському ринку критично важливих сировини та складових частин, які використовуються у виробництві спеціальних транспортних засобів, і часткове покриття дефіциту можливе за умови закупівель за імпортом для подальшого освоєння та часткової локалізації їхнього виробництва в Україні", - йдеться у записці.

Констатується, що невирішення проблеми призведе до спаду виробництва продукції оборонного призначення із застосуванням таких транспортних засобів (через ускладнений доступ до відповідних типів двигунів на світовому ринку), втрат вітчизняних виробників, які не встигли виробити та реалізувати продукцію із застосуванням тягачів на базі раніше закуплених двигунів стандарту "Євро-3", і суттєвого подорожчання транспортних засобів для сил оборони.

 

 

Теги: #законопроєкт #еконорми #уряд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:06 30.04.2025
Уряд ухвалив рішення для підписання угоди з США про Інвестиційний фонд відбудови - Шмигаль

Уряд ухвалив рішення для підписання угоди з США про Інвестиційний фонд відбудови - Шмигаль

20:36 30.04.2025
Нардеп Веніславський пропонує створити Космічні сили у структурі ЗСУ

Нардеп Веніславський пропонує створити Космічні сили у структурі ЗСУ

17:05 29.04.2025
Уряд схвалив законопроєкт про автоматичний обмін інформацією про доходи з цифрових платформ

Уряд схвалив законопроєкт про автоматичний обмін інформацією про доходи з цифрових платформ

16:44 29.04.2025
Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо посилення відповідальності за порушення на заповідних територіях

Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо посилення відповідальності за порушення на заповідних територіях

16:09 29.04.2025
Рада має намір встановити відповідальність за депортацію та використання дитини у військових цілях

Рада має намір встановити відповідальність за депортацію та використання дитини у військових цілях

15:17 29.04.2025
Уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Угоди про Всеосяжне економічне партнерство між Україною та ОАЕ

Уряд схвалив законопроєкт про ратифікацію Угоди про Всеосяжне економічне партнерство між Україною та ОАЕ

20:51 28.04.2025
Рада у вівторок розгляне законопроєкт щодо воєнних злочинів проти дітей

Рада у вівторок розгляне законопроєкт щодо воєнних злочинів проти дітей

18:22 28.04.2025
НАДПУ розкритикувала законопроєкт №13067 через безпрецедентні преференційні умови для бізнесу країн-партнерів у рамках Післявоєнного Альянсу

НАДПУ розкритикувала законопроєкт №13067 через безпрецедентні преференційні умови для бізнесу країн-партнерів у рамках Післявоєнного Альянсу

09:38 25.04.2025
Раді пропонують запровадити додаткову відпустку для військових, які залишилися на службі попри право звільнитися за сімейними обставинами

Раді пропонують запровадити додаткову відпустку для військових, які залишилися на службі попри право звільнитися за сімейними обставинами

16:50 24.04.2025
НКЦПФР наполягає на доопрацюванні законопроєкту про віртуальні активи попри схвалення фінкомітетом

НКЦПФР наполягає на доопрацюванні законопроєкту про віртуальні активи попри схвалення фінкомітетом

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про угоду з США: це рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну

Усі факти щодо нападу на Стерненка будуть представлені суспільству - Зеленський

Росіяни 26 раз атакували на покровському напрямку, всього з початку доби відбулося 93 боєзіткнення

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій, зокрема, проти Арестовича

СБУ попередила вбивство волонтера Стерненка та затримала нападницю

ОСТАННЄ

Зеленський про угоду з США: це рівноправна угода, яка створює можливість для інвестицій в Україну

Усі факти щодо нападу на Стерненка будуть представлені суспільству - Зеленський

Мін’юст впроваджує реєстр депортованих дітей

Міноборони та Укроборонпром співпрацюватимуть у сфері державного гарантування якості

Національна асоціація адвокатів надала пропозиції до законопроєктів щодо утворення військових судів

Волц та його заступник звільнені з Ради нацбезпеки – Fox News

Реєстрація на вступні випробування в аспірантуру триватиме 2-23 травня

Головування Польщі в Раді ЄС все ще може завершитися відкриттям частини переговорних розділів про вступ України в ЄС - Стефанішина

Режим воєнного стану є вагомою причиною, щоб військовий обов'язок виконували всі, в т.ч. Свідки Єгови

Радник Трампа з нацбезпеки Волц та його заступник звільняються з посад – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА