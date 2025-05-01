Інтерфакс-Україна
Події
17:56 01.05.2025

Зеленський: Нові пакети санкцій стосуються тих, хто обслуговує воєнне виробництво РФ, і пропагандистів

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Зеленський: Нові пакети санкцій стосуються тих, хто обслуговує воєнне виробництво РФ, і пропагандистів
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь щодо санкційних кроків, сьогоднішні нові пакети санкцій стосуються тих, хто обслуговує воєнне виробництво РФ, займається постачанням для окупантів, а також пропагандистів.

"Перший (пакет санкцій - ІФ-У) – це 36 компаній і 5 фізичних осіб, які працюють у різних юрисдикціях: не тільки в російській, але обслуговують саме російське військове виробництво. Зокрема, це постачальники титану, металургійні підприємства, компанії, що працюють у галузі енергетики, у машинобудуванні. Частина з них уже під санкціями партнерів. Загалом синхронізуємо наш санкційний тиск і санкції світу проти Росії за війну", - повідомив Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, у другому пакеті санкцій 106 субʼєктів, які своєю діяльністю активно підтримують присутність окупантів в Криму, на території Донецької та Луганської областей України та займаються постачанням для російської армії.

"Третій санкційний пакет – це 9 осіб, із них 7, на жаль, мають громадянство України, які повʼязали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні. Працюємо, щоб в юрисдикціях партнерів були підтримані обмеження для цих та інших підсанкційних осіб", - пояснив Зеленський.

Він також доручив готувати наступні санкційні кроки.

Як повідомлялося, Зеленський підписав укази про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 76 фізичних та 81 юридичних осіб.

Теги: #санкції

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