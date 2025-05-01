Інтерфакс-Україна
Події
15:40 01.05.2025

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій, зокрема, проти Арестовича

1 хв читати
Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій, зокрема, проти Арестовича
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 76 фізичних та 81 юридичної особи.

Відповідні укази № 267/2025, №268/2025, №269/2025 опубліковані на сайті президента.

Згідно з додатком до указу №267/2025 санкції були введені проти 9 фізичних осіб: двох громадян РФ та дев'яти - України, серед них колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, російська пропагандистка Анастасія Кашеварова, блогер Мирослав Олешко, політолог Костянтин Бондаренко. Строк застосування санкцій – безстроково; 10 років.

Згідно з додатком до указу №268/2025 санкції введені проти 6 фізичних та 36 юридичних осіб, серед них політик і бізнесмен Олексій Азаров та головний виконавчий директор "Росатома" Олексій Ліхачов.

Згідно з додатком до указу №269/2025 санкції застосовано до 61 фізичної особи та 45 юридичних.

Серед юросіб під санкції потрапляють "Новолипецький металургійний комбінат", "Стойленський гірничозбагачувальний комбінат", група "Новатек" разом із дочірніми компаніями у Швейцарії та Сінгапурі та компанії у сфері СПГ.

Теги: #арестович #санкції #указ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 30.04.2025
Вашингтон розширив санкції проти іранської нафтохімічної промисловості

Вашингтон розширив санкції проти іранської нафтохімічної промисловості

22:27 29.04.2025
Зеленський : обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії

Зеленський : обираємо саме такі больові точки Росії, які найбільше спонукатимуть Москву до дипломатії

20:27 29.04.2025
США запровадили санкції щодо низки структур та осіб в Ірані та КНР за постачання компонентів палива для балістичних ракет

США запровадили санкції щодо низки структур та осіб в Ірані та КНР за постачання компонентів палива для балістичних ракет

14:34 29.04.2025
Санкції не дозволяють Порошенку укласти договір про поділ майна з дружиною, тому він робить це через суд – адвокат

Санкції не дозволяють Порошенку укласти договір про поділ майна з дружиною, тому він робить це через суд – адвокат

19:31 28.04.2025
НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною через санкції, стверджують його адвокати

НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною через санкції, стверджують його адвокати

21:24 26.04.2025
Сімнадцятий пакет санкцій ЄС має бути спрямований на ключові сектори економіки РФ – Зеленський

Сімнадцятий пакет санкцій ЄС має бути спрямований на ключові сектори економіки РФ – Зеленський

19:57 26.04.2025
США знову відклали санкції проти "дочки" Газпрому у Сербії

США знову відклали санкції проти "дочки" Газпрому у Сербії

19:41 26.04.2025
Сенатор Грем: Уже є двопартійний законопроєкт з додатковими тарифами щодо будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ та уран

Сенатор Грем: Уже є двопартійний законопроєкт з додатковими тарифами щодо будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ та уран

00:09 19.04.2025
Спроби РФ домогтися скасування авіаційних санкцій натикаються на спротив ЄС через ризики безпеки — ЗМІ

Спроби РФ домогтися скасування авіаційних санкцій натикаються на спротив ЄС через ризики безпеки — ЗМІ

07:31 17.04.2025
Зеленський утворив 10 військових адміністрацій на Донеччині - указ

Зеленський утворив 10 військових адміністрацій на Донеччині - указ

ВАЖЛИВЕ

СБУ попередила вбивство волонтера Стерненка та затримала нападницю

Волонтер Стерненко повідомив про напад на нього та затримання підозрюваної

ЗСУ у квітні завдяки тактиці активної оборони відновили загалом 115 позицій - Сирський

Заморозки очікуються в північних, більшості західних та центральних областей України у п'ятницю

Кабмін опублікував угоду зі США про створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови

ОСТАННЄ

Стерненка прооперували - куля вийшла навиліт

Прем'єр Ізраїлю повідомив про затримання підозрюваних в організації підпалів, що призвело до серйозних лісових пожеж

Невдалий пранк: у Києві студент погрожував підірвати обмін валют, якщо не віддадуть гроші

Кремінь: Я готовий і надалі працювати мовним омбудсменом

Оголошену в розшук у справі Айбокс Банку Циганок затримали у Польщі - БЕБ

В ПП "Корчова – Краківець" з 8 травня до середини червня знизиться пропускна спроможність через ремонт

ДБР викрило посадовця в/ч на закупівлі хліба за завищеними цінами

JYSK відкрив новий магазин у Харкові та оновлений формат у Рівному

McDonald’s Україна виводить з меню популярну позицію

Загальні втрати ворога на східному напрямку за квітень досягли 27489 особового складу – речник ОСУВ "Хортиця"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА