Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій, зокрема, проти Арестовича

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 76 фізичних та 81 юридичної особи.

Відповідні укази № 267/2025, №268/2025, №269/2025 опубліковані на сайті президента.

Згідно з додатком до указу №267/2025 санкції були введені проти 9 фізичних осіб: двох громадян РФ та дев'яти - України, серед них колишній радник Офісу президента Олексій Арестович, російська пропагандистка Анастасія Кашеварова, блогер Мирослав Олешко, політолог Костянтин Бондаренко. Строк застосування санкцій – безстроково; 10 років.

Згідно з додатком до указу №268/2025 санкції введені проти 6 фізичних та 36 юридичних осіб, серед них політик і бізнесмен Олексій Азаров та головний виконавчий директор "Росатома" Олексій Ліхачов.

Згідно з додатком до указу №269/2025 санкції застосовано до 61 фізичної особи та 45 юридичних.

Серед юросіб під санкції потрапляють "Новолипецький металургійний комбінат", "Стойленський гірничозбагачувальний комбінат", група "Новатек" разом із дочірніми компаніями у Швейцарії та Сінгапурі та компанії у сфері СПГ.