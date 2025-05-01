Подоляк: Угода зі США гарантує нові поставки озброєння, в тому числі систем ППО

Угода з США про створення інвестиційного фонду відбудови гарантує нові поставки озброєння, а також не містить жодних зобов'язань щодо компенсації вартості попередньої військової допомоги США, пояснив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Підписано історичну угоду про спільне з США використання українських ресурсів у сфері видобутку корисних копалин. Це стратегічне досягнення підтверджує, що Україна буквально виборола право говорити на рівних з наддержавами. Ніяких "боргів". Угода не містить жодних зобов'язань щодо компенсації вартості попередньої військової допомоги США", - написав Подоляк у соцмережі Х у четвер.

Окрім того, угода визнає європейську інтеграцію України, а нафта, газ, літій та інші корисні копалини залишаються у власності України. За словами Подоляка, "жорсткі вимоги попередніх проектів угод були успішно відхилені".

"Угода гарантує нові поставки американського озброєння, в тому числі систем протиповітряної оборони - їх вартість буде зарахована до спільного фонду", - зазначив радник керівника ОП.

Він також пояснив, що усі прибутки від інвестицій будуть реінвестовані в Україну щонайменше до 2034 року.

"Підсумовуючи, можна сказати, що головним результатом цієї угоди є те, що провідна світова держава стала співінвестором України. Москва програла: Спроба Путіна запропонувати США частку в мінеральних багатствах окупованого Донбасу провалилася", - наголосив Подоляк.

Як повідомлялося, перша віцепрем’єрка – міністр економіки Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бессент у середу у Вашингтоні підписали угоду про створення інвестиційного фонду відбудови США–Україна.