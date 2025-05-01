Кремінь: Я готовий і надалі працювати мовним омбудсменом

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що готовий і надалі працювати мовним омбудсменом.

"Я готовий працювати уповноваженим і надалі. Сподіваюся, що рішення буде прийнято на користь національних інтересів", - сказав Кремінь на пресконференції в четвер в Києві.

Також він підтвердив, що його кандидатура не була подана в переліку тих, хто буде претендувати на посаду мовного омбудсмена на наступну п'ятирічну каденцію.

Раніше в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" Кремінь заявляє, що з ним не проводили консультації щодо можливого повторного призначення на посаду мовного омбудсмена, але він був би зацікавлений в продовжені роботи на посаді.

Згідно із законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної" уповноваженого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет міністрів. Уряд призначає на цю посаду одного з кандидатів, що подаються уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Міністерством юстиції та Міністерством культури і стратегічних комунікацій. Строк каденції складає п'ять років. Особа може бути призначена на посаду уповноваженого повторно, але не може обіймати посаду втретє.

Як повідомлялося, на посаду нового уповноваженого із захисту державної мови подано кандидатури філологині Ірини Коваль-Фучило, філологині Олени Івановської і заступника державного секретаря Кабінету міністрів Павла Полянського.

8 липня 2020 року Кабінет міністрів призначив на 5 років на посаду мовного омбудсмена Тараса Креміня. Кремінь був поданий як кандидат на посаду від уповноваженого з прав людини. Іншими кандидатами на посаду мовного омбудсмена тоді були Світлана Броннікова (кандидат від Мінкультури) і Святослав Літинський (кандидат від Мін'юсту).

До цього, з листопада 2019 року посаду першого мовного омбудсмена обіймала Тетяна Монахова, але уже в квітні 2020 року вона достроково написала заяву на звільнення.