Інтерфакс-Україна
Події
13:12 01.05.2025

Угода про копалини не дає Україні гарантій безпеки - нардеп

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Угода про копалини не дає Україні гарантій безпеки - нардеп

Угода про корисні копалини зі США не дає Україні гарантій безпеки, вважає член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Гарантій безпеки для України угода не передбачає. Це економічна домовленість, яка не дає нових інструментів для захисту країни", - сказала Фріз у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За словами народного депутата, якщо вірити у правдивість тексту угоди, що з'явився в інтернеті, питань до документа більше, ніж відповідей.

"Допомога у сфері оборони прив’язана до опції. Якщо США надаватимуть зброю — це буде враховано як інвестиція у фонд. Це не гарантія допомоги, а механізм обліку", - зазначила Фріз.

На думку політика, угода створює фонд для відбудови, але не фіксує жодних конкретних сум або гарантій для України. Вона також підкреслила, що залишається під питанням контроль над корисними копалинами.

"США отримують пріоритетний доступ до видобутої продукції та інформації про користування надрами. Україна бере на себе зобов’язання не пропонувати вигідніші умови іншим", - наголосила народний депутат.

Фріз також акцентувала, що після ратифікації угоди держава і парламент усуваються від контролю над реалізацією документа, а усі рішення ухвалюватиме закрите партнерство.

Політик зазначила, що в угоді немає ні слова про екологічні наслідки, моніторинг чи публічну оцінку ризиків.

"Баланс інтересів — вкрай сумнівний. Україна бере на себе зобов’язання, США — фактично ні. Загалом угода виглядає так, що інтереси США захищено дуже чітко. Інтереси України - залишаються предметом віри в "добру волю" партнерів", - підкреслила Фріз.

Народний депутат впевнена, що ця тема потребує публічного і відкритого обговорення, тому що мова йде не просто про бізнес, "а про майбутнє наших надр, суверенітет і роль парламенту в ухваленні доленосних рішень".

Теги: #угода_про_копалини #фріз

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