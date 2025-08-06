Інтерфакс-Україна
Події
13:45 06.08.2025

Нардеп Фріз: Сподіваюсь новий очільник БЕБ виправдає кредит довіри громадськості

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Нардеп Фріз: Сподіваюсь новий очільник БЕБ виправдає кредит довіри громадськості

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність") сподівається, що новий очільник Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський виправдає наданий громадськістю кредит довіри.

"Він отримав кредит підтримки та довіри від громадського сектору, який буде очікувати від нового очільника реального очищення економіки від схем, "кришування" та посилення антикорупційної ефективності", - сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Вона висловила надію, що директор БЕБ звітуватиме про діяльність антикорупційного органу не Офісу президента, а народу України. При цьому Фріз зазначила, що з огляду на автократичні підходи влади залишається ризик політичного тиску на незалежність структури.

За словами народної депутатки, призначення Цивінського директором БЕБ завершило тривалу бюрократичну затримку з призначенням голови БЕБ.

"Переможець конкурсу пройшов поліграф та перевірки, попри спекуляції щодо безпеки", - підкреслила Фріз.

Вона нагадала, що Міжнародний валютний фонд та ЄС публічно наполягали на призначенні голови БЕБ до 31 липня.

Як повідомлялося, 6 серпня Кабмін призначив на посаду директора БЕБ рекомендованого конкурсною комісією кандидата Цивінського.

До цього Цивінський керував підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро.

Теги: #беб #цивінський #фріз

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