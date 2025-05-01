Інтерфакс-Україна
Події
13:09 01.05.2025

Сибіга поінформував ЄС про українсько-американський інвестфонд реконструкції

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Сибіга поінформував ЄС про українсько-американський інвестфонд реконструкції
Фото: https://mfa.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував високу представницю ЄС із закордонних справ і політики безпеки та оборони Каю Каллас про створення українсько-американського інвестиційного фонду реконструкції та обговорив з нею подальше просування України на шляху до Європейського союзу.

"Мені було приємно поспілкуватися з @KajaKallas, щоб обговорити порядок денний Україна-ЄС та скоординувати кроки напередодні важливих міжнародних подій", - написав він у соціальній мережі Х у четвер.

Сибіга повідомив, що поінформував колегу про підписання угоди про створення українсько-американського інвестиційного фонду реконструкції. "Це є важливою віхою в українсько-американському стратегічному партнерстві, спрямованому на зміцнення економіки та безпеки України", - зазначив він.

Крім того, Сибіга та Каллас обговорили останні дипломатичні зусилля та наступні кроки для досягнення справедливого і тривалого миру. "Ми також обмінялися останніми новинами про підготовку до візиту міністрів закордонних справ ЄС в Україну 9 травня. Вдячний ЄС за солідарність та непохитну підтримку", - додав він.

Теги: #угода #єс #сибіга

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