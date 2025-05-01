Інтерфакс-Україна
Події
11:35 01.05.2025

Мовний омбудсмен рекомендує Раді ухвалити закон про застосування української жестової мови

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Мовний омбудсмен рекомендує Раді ухвалити закон про застосування української жестової мови

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь рекомендує Верховній Раді забезпечити перейменування 269 населених пунктів і ухвалити закон про застосування української жестової мови.

"Забезпечити перейменування 269 населених пунктів, назви яких не відповідають стандартам державної мови", - йдеться в річному звіті уповноваженого із захисту державної мови про стан дотримання закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Також мовний омбудсмен виступає за необхідність ухвалити закон, який визначатиме порядок та особливості застосування української жестової мови у різних сферах суспільного життя, а також забезпечуватиме мовні права жестомовних осіб.

Крім того, рекомендовано внести зміни до прикінцевих та перехідних положень закону "Про захист прав споживачів", передбачивши набрання ним чинності не пізніше, ніж до 1 січня 2026 року.

З повним звітом можна ознайомитися за посиланням. 

Теги: #мовний_омбудсмен #мова_жестів

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