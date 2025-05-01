Інтерфакс-Україна
Події
08:36 01.05.2025

У результаті ворожих обстрілів Херсонщини постраждало двоє людей

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У результаті ворожих обстрілів Херсонщини постраждало двоє людей
Фото: Херсонська ОВА

Російські війська у середу обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждало двоє людей, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

Через російську агресію 2  людини дістали поранення", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Новоберислав, Берислав, Томарине, Олександрівка, Станіслав, Костирка, Веселе, Новорайськ, Широка Балка, Кізомис, Велетенське, Софіївка, Зміївка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Новомиколаївка, Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Незламне, Інженерне, Молодіжне, Шилова Балка, Бургунка, Гаврилівка, Золота Балка, Іванівка, Козацьке, Микільське, Михайлівка, Монастирське, Осокорівка, Понятівка, Токарівка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по  соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопровід та приватний автомобіль.

Теги: #херсонська_область #обстріли

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