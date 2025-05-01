Інтерфакс-Україна
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03:52 01.05.2025

Угода Україна-США чітко сигналізує Росії відданість адміністрації Трампа мирному процесу, в центрі якого - вільна, суверенна і процвітаюча Україна – Мінфін США

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Угода Україна-США чітко сигналізує Росії відданість адміністрації Трампа мирному процесу, в центрі якого - вільна, суверенна і процвітаюча Україна – Мінфін США

США та Україна підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови, і ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, в центрі якого - вільна, суверенна і процвітаюча Україна в довгостроковій перспективі, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Президент Трамп задумав це партнерство між американським народом і українським народом, щоб продемонструвати прихильність обох сторін до тривалого миру і процвітання в Україні. І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи забезпечувала російську військову машину, не буде дозволено отримати вигоду від відбудови України", – цитуються його слова у пресрелізі на сайті Мінфіну США.

Зазначається, що на знак визнання значної фінансової та матеріальної підтримки, яку народ Сполучених Штатів надав обороні України з моменту повномасштабного вторгнення Росії, це економічне партнерство позиціонує дві країни як такі, що співпрацюватимуть та інвестуватимуть разом, щоб їх спільні активи, таланти та можливості могли прискорити економічне відновлення України.

Згідно з релізом, під керівництвом президента Дональда Трампа Мінфін США та Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) працюватимуть разом з урядом України над завершенням управління програмою та просуванням цього важливого партнерства.

"Як Сполучені Штати, так і уряд України сподіваються на швидку реалізацію цього історичного економічного партнерства на благо українського та американського народів", – йдеться в повідомленні.

Як раніше пояснював президент KSE, ексміністр економіки Тимофій Милованов, США хотіли, щоб Україна у середу підписала одразу три угоди щодо інвестфонду, а не одну, тоді як Україна готова була підписати тільки одну угода та наполягала, що дві інших за українським законодавством мають бути підписані пізніше після ратифікації угоди Верховною Радою.

Милованов пояснив, що угода №1 – це міжурядова угода, угода №2 – це комерційна угода між американською корпорацією DFC та українським агентством щодо створення спільного інвестиційного фонду, а угода №3 – це технічна угода, яка визначає внутрішні правила роботи нового спільного інвестиційного фонду.

Як повідомлялося, 17 квітня був підписаний меморандум про наміри між урядами України та США щодо підготовки офіційної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд реконструкції. У документі йшлося про те, "очікується, що переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання".

Президент США Дональд Трамп 25 квітня нагадав, що Україна затримує підписання цієї угоди та закликав до її негайного укладання. "Сподіваємося, що вона буде підписана НЕГАЙНО", – написав він у соцмережі Truth Social.

Теги: #угода #інвестиції #сша

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