Інтерфакс-Україна
Події
21:01 30.04.2025

ЗМІ про переговори у Вашингтоні: Київ сподівається підписати спочатку загальну угоду, а потім уточнити деталі, США наполягають на узгодженні всіх компонентів

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Позиції сторін при підготовці "мінеральної угоди" між Україною та США дещо розійшлися у питанні послідовності підписання загальної угоди та уточнюючих деталей, зокрема механізмів відстеження коштів, пише Вloomberg.

"Обидві сторони досягли згоди щодо основної угоди та зараз працюють над деякими технічними елементами в окремих текстах, повідомили джерела, які побажали залишитися анонімними", - йдеться у повідомленні Вloomberg.

Повідомляється, що "хоча обидві сторони вважають угоду близькою до досягнення, українці сподівалися підписати загальну угоду, перш ніж уточнювати деталі, але США наполягають на тому, щоб усі компоненти були узгоджені разом".

Зазначається, що "два тексти, які ще потребують повного узгодження, містять механізми забезпечення відстеження коштів відповідно до найкращої міжнародної практики, повідомило одне з джерел, додавши, що американська сторона готова підписати існуючі проекти після того, як переговорники працювали до ранку середи".

 

 

Теги: #позиції #мінугода

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