Глави МЗС України та Франції скоординували позиції напередодні наступних кроків до відновлення миру

Глави МЗС України Андрій Сибіга та Франції Жан-Ноель Барро скоординували позиції напередодні наступних кроків до відновлення миру.

"Я щойно мав змістовну розмову з моїм французьким колегою та другом Жан-Ноелем Барро (JNBarrot). Ми скоординували наші позиції напередодні важливих міжнародних подій та наступних кроків до відновлення справедливого та всеосяжного миру". – написав Сибіга в соцмережі Х.

Сибіга підкреслив, що цінує лідерство Франції в мирних зусиллях і майбутніх гарантіях безпеки для України.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1914397052165116171