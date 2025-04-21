Інтерфакс-Україна
Події
23:45 21.04.2025

Глави МЗС України та Франції скоординували позиції напередодні наступних кроків до відновлення миру

1 хв читати

Глави МЗС України Андрій Сибіга та Франції Жан-Ноель Барро скоординували позиції напередодні наступних кроків до відновлення миру.

"Я щойно мав змістовну розмову з моїм французьким колегою та другом Жан-Ноелем Барро (JNBarrot). Ми скоординували наші позиції напередодні важливих міжнародних подій та наступних кроків до відновлення справедливого та всеосяжного миру". – написав Сибіга в соцмережі Х.

Сибіга підкреслив, що цінує лідерство Франції в мирних зусиллях і майбутніх гарантіях безпеки для України.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1914397052165116171

Теги: #позиції #франція #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:15 20.04.2025
Дії Росії після опівночі покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США та пропозиції 30-денного повного припинення вогню – Сибіга

Дії Росії після опівночі покажуть справжнє ставлення Росії до мирних зусиль США та пропозиції 30-денного повного припинення вогню – Сибіга

19:07 19.04.2025
Україна хоче побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь - МЗС про "великоднє перемир'я" Путіна

Україна хоче побачити, як російські сили дійсно припинять вогонь - МЗС про "великоднє перемир'я" Путіна

21:45 18.04.2025
Сибіга обговорив з главою МЗС Литви подальші спільні кроки для відновлення миру та безпеки України та всієї Європи

Сибіга обговорив з главою МЗС Литви подальші спільні кроки для відновлення миру та безпеки України та всієї Європи

21:15 18.04.2025
Сибіга обговорив з головами МЗС Латвії та Польщі посилення тиску на РФ та зміцнення безпеки України

Сибіга обговорив з головами МЗС Латвії та Польщі посилення тиску на РФ та зміцнення безпеки України

20:31 18.04.2025
Дуда заявив про прагнення включити Польщу у французьку систему ядерного стримування

Дуда заявив про прагнення включити Польщу у французьку систему ядерного стримування

19:44 18.04.2025
Сибіга та Каллас скоординували зусилля напередодні майбутніх міжнародних подій

Сибіга та Каллас скоординували зусилля напередодні майбутніх міжнародних подій

00:20 18.04.2025
Українська делегація в Парижі наголосила на важливості повернення вивезених в РФ дітей і звільнення бранців – Єрмак

Українська делегація в Парижі наголосила на важливості повернення вивезених в РФ дітей і звільнення бранців – Єрмак

23:22 17.04.2025
Зеленський після зустрічі делегацій у Парижі: доповнюємо й уточнюємо наші позиції та працюємо заради реальної безпеки

Зеленський після зустрічі делегацій у Парижі: доповнюємо й уточнюємо наші позиції та працюємо заради реальної безпеки

23:05 17.04.2025
Українська делегація в Парижі наголосила на важливості повернення вивезених в РФ дітей і звільнення бранців – Єрмак

Українська делегація в Парижі наголосила на важливості повернення вивезених в РФ дітей і звільнення бранців – Єрмак

22:49 17.04.2025
Сибіга після зустрічі в Парижі: Посилення тиску на РФ має вирішальне значення для досягнення миру

Сибіга після зустрічі в Парижі: Посилення тиску на РФ має вирішальне значення для досягнення миру

ВАЖЛИВЕ

Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі, очікує чіткої відповіді з Москви

Представники України, США, Великої Британії та Франції проведуть перемовини в Лондоні у середу

Сили оборони своїми діями в черговий раз зірвали наступ противника на Сумському напрямку – Сирський

Ворог продовжує проводити активні штурмові дії на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

Помер народний депутат Мороз з групи "Відновлення України"

ОСТАННЄ

Нацгвардійці взяли у полон групу росіян на куп’янському напрямку

Три людини постраждали внаслідок ворожої атаки Одеси - Кіпер

Ворог масовано атакував Одесу БпЛА, є пошкодження та пожежі – ОВА

На фронті відбулось 121 боєзіткнення з початку доби – Генштаб

Трамп підтвердив візит в Рим на похорон понтифіка

Втрати ворога на покровському напрямку становлять 289 військовослужбовців - Генштаб

Через вечірні ворожі обстріли Харківщини одна людина загинула, ще одна постраждала - прокуратура

Україна зберігає свою пропозицію не завдавати ударів щонайменше по цивільній інфраструктурі, очікує чіткої відповіді з Москви

На ПП "Шегині" до 10 травня обмежать рух легкового транспорту

У ДТП на Львівщині загинули троє людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА