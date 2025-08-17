Глави МЗС України та Британії узгодили позиції напередодні важливих зустрічей

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга узгодив з британським колегою Девідом Леммі позиції перед важливими контактами та зустрічами в неділю та наступного тижня.

"Я розмовляв з @DavidLammy, щоб узгодити позиції перед важливими контактами та зустрічами сьогодні та наступного тижня. Ми сильніші разом, коли просуваємо спільні позиції, і я ціную особисту участь Девіда", - написав Сибіга в соцмережі Х в неділю.

За його словами, підтримка України з боку Британії залишається непохитною. "Ми цінуємо наше партнерство та всю допомогу, яка зміцнила Україну. Ми погодилися, що трансатлантична єдність залишається головним пріоритетом у стосунках з Москвою", - зазначив глава українського МЗС.

Сибіга додав, що посилення санкцій проти Росії та підтримка України мають вирішальне значення для припинення вбивств та війни.