Інтерфакс-Україна
Події
20:07 17.08.2025

Глави МЗС України та Британії узгодили позиції напередодні важливих зустрічей

1 хв читати
Глави МЗС України та Британії узгодили позиції напередодні важливих зустрічей
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга узгодив з британським колегою Девідом Леммі позиції перед важливими контактами та зустрічами в неділю та наступного тижня.

"Я розмовляв з @DavidLammy, щоб узгодити позиції перед важливими контактами та зустрічами сьогодні та наступного тижня. Ми сильніші разом, коли просуваємо спільні позиції, і я ціную особисту участь Девіда", - написав Сибіга в соцмережі Х в неділю.

За його словами, підтримка України з боку Британії залишається непохитною. "Ми цінуємо наше партнерство та всю допомогу, яка зміцнила Україну. Ми погодилися, що трансатлантична єдність залишається головним пріоритетом у стосунках з Москвою", - зазначив глава українського МЗС.

Сибіга додав, що посилення санкцій проти Росії та підтримка України мають вирішальне значення для припинення вбивств та війни.

 

Теги: #британія #позиції #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:42 17.08.2025
Трамп хоче зустрітися лише з Зеленським - ЗМІ

Трамп хоче зустрітися лише з Зеленським - ЗМІ

01:39 17.08.2025
Трамп заявив Зеленському, що хоче провести тристоронню зустріч вже 22 серпня - ЗМІ

Трамп заявив Зеленському, що хоче провести тристоронню зустріч вже 22 серпня - ЗМІ

21:41 15.08.2025
Зустріч Трампа і Путіна пройде у форматі "три на три" за участю Рубіо і Віткоффа

Зустріч Трампа і Путіна пройде у форматі "три на три" за участю Рубіо і Віткоффа

19:24 15.08.2025
Україна оцінюватиме результати зустрічі на Алясці за трьома критеріями, серед них негайне припинення вогню - Подоляк

Україна оцінюватиме результати зустрічі на Алясці за трьома критеріями, серед них негайне припинення вогню - Подоляк

13:47 15.08.2025
Трамп особисто зустріне Путіна на військовій базі на Алясці

Трамп особисто зустріне Путіна на військовій базі на Алясці

07:32 15.08.2025
Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області - Федоров

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області - Федоров

07:29 15.08.2025
Білий дім оприлюднив час зустрічі Трампа і Путіна

Білий дім оприлюднив час зустрічі Трампа і Путіна

21:51 14.08.2025
Трамп: Якщо зустріч з Путіним буде поганою, то завершиться дуже швидко

Трамп: Якщо зустріч з Путіним буде поганою, то завершиться дуже швидко

21:09 13.08.2025
Кошта назвав підсумки зустрічі щодо миру для України

Кошта назвав підсумки зустрічі щодо миру для України

20:04 13.08.2025
Кошта: ЄС має намір тісно співпрацювати з США задля миру, а припинення вогню – необхідний крок до переговорів

Кошта: ЄС має намір тісно співпрацювати з США задля миру, а припинення вогню – необхідний крок до переговорів

ВАЖЛИВЕ

Гарантії безпеки України за участі США мають бути практичними та давати захист на землі, у небі та на морі – Зеленський

Ніхто не тисне на Україну, щоб вона відмовилася від територій, мирна угода не буде такою, як вимагає РФ – Рубіо

Трамп: Україна має бути готова втратити частину території

Зеленський: контактна лінія – це найкраща лінія для реальних перемовин

Фон дер Ляєн: ми повинні мати надійні гарантії безпеки для захисту України

ОСТАННЄ

Відмова від східних областей України є нічим іншим, як диктатом РФ - Матернова

Сікорський: Для миру тиск має чинитися до агресора, а не на жертву

В Киеве будут звучать взрывы, связанные с кинопроизводством, которые не несут угрозы

У Києві лунатимуть вибухи, повʼязані з кіновиробництвом, які не нестимуть загрози

Пасажиропотік через кордон залишається на рекордному для воєнного часу рівні – дані Держприкордонслужби

Окупанти атакували з дрону Білозерку на Херсонщині, постраждав чоловік - ОВА

Гарантії безпеки України за участі США мають бути практичними та давати захист на землі, у небі та на морі – Зеленський

Армія РФ в неділю продовжує обстрілювати Дніпропетровщину, є пошкодження - Лисак

Рубіо: одна з складнощів перемир'я в тому, що його потрібно підтримувати, а це дуже важко

Кошта по результатам Коаліції охочих: якщо не буде досягнуто угоди про припинення вогню, ЄС та США повинні посилити тиск на РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА