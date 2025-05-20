Нетаньягу розкритикував узгоджену позицію Великої Британії, Франції та Канади щодо військової операції Ізраїлю в Газі

Лідери Франції, Канади та Великої Британії оприлюднили спільну заяву стосовно ситуації в Газі, текст якої опубліковано в понеділок на офіційному сайті президента Франції.

"Ми рішуче виступаємо проти розширення військових операцій Ізраїлю в Газі. Рівень людських страждань у Газі є нестерпним. Вчорашня заява про те, що Ізраїль дозволить ввезення в Газу базової кількості продовольства, є абсолютно неадекватною. Ми закликаємо ізраїльський уряд припинити військові операції в Газі і негайно дозволити доступ гуманітарної допомоги до Гази... Ми закликаємо ХАМАС негайно звільнити решту заручників, яких вони так жорстоко утримують з 7 жовтня 2023 року", - сказано в заяві.

Автори заяви висловили Ізраїлю підтримку в боротьбі з тероризмом, однак ескалацію в Газі назвали диспропорційною. Також у заяві засуджено практику розширення поселень ізраїльтян на західному березі Йордану, і анонсовано цілеспрямовані санкції у разі, якщо вона не буде припинена.

Окрім того заява містить підтримку концепції "двох держав" і заклик до співпраці на конференції 18 червня в Нью-Йорку під співголовуванням Саудівської Аравії і Франції. Автори згадують у заяві також про присвячену цій же проблемі Конференцію ООН, заплановану на червень.

"Ми підтверджуємо важливу роль Конференції високого рівня з вирішення проблеми двох держав, яка відбудеться в червні в ООН, у формуванні міжнародного консенсусу навколо цієї мети. І ми зобов'язуємося визнати палестинську державу як внесок у досягнення рішення про дві держави і готові працювати з іншими з цією метою", - сказано в заяві.

Спільна заява Великої Британії, Франції та Канади викликала різку реакцію в Єрусалимі. Зокрема позицію трьох держав піддав критиці прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, виклавши свою оцінку на платформі X в понеділок.

Нетаньягу назвав вимогу припинення військових дій і створення палестинської держави "величезною винагородою за геноцидний напад на Ізраїль 7 жовтня" (2023 року – ІФ-У) та "заохоченням до нових подібних звірств".

"Ізраїль приймає бачення президента Трампа і закликає всіх європейських лідерів зробити те ж саме. Війна може закінчитися завтра, якщо решта заручників будуть звільнені, ХАМАС складе зброю, його лідери-вбивці будуть вислані, а Газа буде демілітаризована. Не можна очікувати, що жодна країна погодиться на щось менше, і Ізраїль, безумовно, не погодиться", - написав Нетаньягу на X.

Джерело: https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2025/05/19/joint-statement-from-the-leaders-of-the-united-kingdom-france-and-canada-on-the-situation-in-gaza-and-the-west-bank

https://x.com/netanyahu/status/1924569469281550689