Інтерфакс-Україна
Події
22:58 27.04.2025

ЗСУ зберігають присутність на території РФ - Зеленський

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Українські військові зберігають присутність на території Росії та продовжують виконувати завдання у Курській і Білгородській областях, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Наші військові продовжують виконувати завдання на території Курської та Білгородської областей – зберігаємо нашу присутність на території Росії", - сказав глава держави.

За його словами, у неділю було вже кілька доповідей головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

Президент подякував військовим за стійкість на усіх напрямках на Донеччині, особливо відзначив результати 3-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії на Покровському напрямку.

"Наші позиції тримаємо сильними, щоб були всі можливості для правильної дипломатії", - наголосив Зеленський.

Він також відзначив рятувальників, увесь колектив ДСНС, усі комунальні служби, які залучаються, Національну поліцію та подякував усім, хто рятує життя кожного дня.

"Тисячі людей по всій нашій державі працюють для того, щоб якнайшвидше допомогти, щоб урятувати якнайбільше життів", - сказав глава держави.

Окремо Зеленський відзначив рятувальників з Києва та Київщини, які працювали на цьому тижні після російського удару. Він висловив вдячність працівникам 10-ї державної пожежно-рятувальної частини Олександру Бобку, Олександру Кравчуку, Геннадію Петрівському та Юрію Шпаку і працівникам 18-ої державної пожежно-рятувальної частини Олександру Вороневичу, Руслану Кравченку, Олегу Рибалку, Олександру Ухатенку.

Також президент подякував працівникам мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України Івану Мірошниченку, Івану Ковалю, Олександру Шилу, Анатолію Щербині, Михайлу Кудренку, Ігорю Литвиненку, Дмитру Хорошку та працівникам аварійно-рятувального загону спецпризначення з Київської області Денису Ткаченку, Олександру Микоді, Івану Робулу та працівникам аварійно-рятувального загону з Черкаської області, що допомагали у Києві, Вадиму Бугаю, Олегу Гережі, Андрію Пантелеєву.

"Дякую кожному й кожній, хто працює заради наших людей, дякую всім, хто захищає Україну!" - підсумував Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14012

Теги: #зсу #позиції #зеленський

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