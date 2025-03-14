Інтерфакс-Україна

Події

22:13 14.03.2025

Держсекретар США обговорив з шефом МЗС Італії шляхи досягнення миру в Україні та перерозподіл тягаря з утримання НАТО - Рубіо

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Держсекретар США Марко Рубіо провів переговори з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні, про що повідомив на платформі X.

"Під час моєї зустрічі з Міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні ми говорили про необхідність посилення розподілу тягаря між усіма членами НАТО і про те, що ми робимо задля досягнення мети президента США щодо встановлення тривалого миру в Україні. Я вдячний за наше міцне партнерство з цих питань і багатьох інших глобальних викликів, які стоять перед нами", - написав Рубіо в X.

Джерело: https://x.com/SecRubio/status/1900622966280646905

Теги: #мир #позиції #італія #сша

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