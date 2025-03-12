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20:33 12.03.2025

Глава МЗС Канади: М'яч на боці Росії, яка повинна припинити свою агресію

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Глава МЗС Канади: М'яч на боці Росії, яка повинна припинити свою агресію

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі після розмови зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою заявила, що Канада вітає пропозиції щодо припинення вогню як важливий крок до "справедливого та міцного миру", та зазначила, що зараз повинні відбутися наступні кроки з боку РФ.

"Розмовляла із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою перед зустріччю G7 цього тижня. Канада вітає пропозиції Джидди про угоду з припинення вогню як важливий крок до справедливого та міцного миру. М’яч на боці Росії, яка повинна припинити її агресію", - дописала Жолі в соцмережі Х.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що він і Жолі скоординували позиції напередодні міністерської зустрічі G7.

 

Теги: #позиції #канада #g7

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