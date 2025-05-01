ЗСУ у квітні завдяки тактиці активної оборони відновили загалом 115 позицій - Сирський

Фото: Генштаб ЗСУ

Збройні сили України (ЗСУ) у квітні завдяки тактиці активної оборони відновили загалом 115 позицій, уразили 62 цілі на території РФ – військові об’єкти та підприємства ВПК, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками комплексної наради про роботу ЗСУ у квітні 2025 року

"Це був ще один важкий місяць війни, що триває загалом уже 11 років. Але ми утримали стійкість оборони, не допустили критичних втрат і ворожих проривів. Основні зусилля зосереджуємо на стримуванні російського агресора на загрозливих напрямках, якими є насамперед Сумський і Курський, Покровський, Новопавлівський. При цьому використовуємо тактику активної оборони: завдяки таким діям наші воїни протягом місяця відновили загалом 115 позицій", - написав він у телеграмі у четвер.

За його даними, активно працюють українська артилерія, авіація, безпілотні системи, інші складові комплексного вогневого ураження. "Так, засобами DeepStrike у квітні уражено 62 цілі на території рф – знищуємо військові об’єкти, підриваємо спроможності ВПК агресора", - написав він.

"Це був ще один місяць нарощення напрямку БпЛА, оптимізації системи управління Збройних Сил та посилення підготовки особового складу. Триває масштабування підрозділів до бригад із посиленою безпілотною складовою. Не зупиняємо комплектування пріоритетних штурмових полків. Продовжуємо перехід на корпусну систему: сформували управління нових армійських корпусів та корпусу ДШВ, завершуємо їхнє комплектування, робимо акцент на централізованій підготовці і бойовому стажуванні", - зазначив Сирський.

Він наголосив, що все це відбувається на марші, не припиняючи бойових дій. "Але в нас немає іншого вибору, ніж зміцнювати військо України і давати відсіч ворогу. З цією ж метою продовжуємо заходи мобілізації, забезпечуємо розгортання рекрутингового проєкту "18-24" та переведення особового складу із небойових частин у бойові".

За його даними, через застосунок Армія+ погоджено переведення вже 30,5 тис. військовослужбовців ЗСУ. "Серед іншого заслухав доповідь про стан дисципліни та підтримання правопорядку в Збройних Силах. Тут маємо позитивну тенденцію: кількість кримінальних правопорушень у війську знизилася на 43% проти показника 2024 року", - наголосив Сирський.