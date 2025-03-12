Глави МЗС України і Канади узгодили позиції напередодні міністерської зустрічі G7

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі напередодні зустрічі "Великої сімки".

"Під час моєї розмови з Мелані Жолі ми скоординували позиції напередодні міністерської зустрічі G7. Я подякував Мелані за її особистий внесок у повернення примусово переміщених українських дітей. Я ціную підтримку Канади та її готовність брати участь у коаліції охочих", - написав Сибіга в соцмережі Х.



