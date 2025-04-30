Інтерфакс-Україна
Події
19:26 30.04.2025

Батьки дітей, які навчаються онлайн, тепер мають право працювати дистанційно

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Батьки дітей, які навчаються онлайн, тепер мають право працювати дистанційно

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає можливість для батьків школярів перейти на дистанційну роботу, якщо діти вчаться онлайн.

Це випливає з карти закону № 4339-IX (законопроєкт № 10164-1) "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо удосконалення правового регулювання окремих питань надомної та дистанційної роботи" на сайті парламенту.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила закон на пленарному засіданні 27 березня.

Закон передбачає, що батьки дитини до 14 років, яка навчається дистанційно, зможуть перейти на надомну або дистанційну роботу за погодженням із роботодавцем. Крім того, надомні та дистанційні працівники можуть направлятися у службові відрядження, якщо це передбачено їхнім трудовим договором. На дистанційну роботу може перейти один з батьків.

 

Теги: #онлайн #закон #зеленський

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