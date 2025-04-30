Інтерфакс-Україна
Події
17:21 30.04.2025

У громадах у зонах активних бойових дій у Донецькій області залишаються 28 тисяч мешканців, серед них 193 дитини - ОВА

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Станом на кінець квітня 2025 року в Донецькій області на підконтрольній українській владі території залишається 280 тисяч мешканців, у громадах, визнаних зонами активних бойових дій, 28 тисяч мешканців, серед них 193 дитини, повідомила обласна військова адміністрація.

"Станом на кінець квітня 2025 року на підконтрольній українській владі території Донецької області залишаються проживати понад 280,6 тисячі цивільних мешканців. Серед них – 21 468 дітей", - йдеться у повідомленні Донецької ОВА в телеграмі у середу.

Повідомляється також, що на території громад, оголошених зоною активних бойових дій, проживають 28 тисяч мешканців. Діти на цій території проживають у Лиманській та Торецькій громадах, усього там 193 дитини.

"У 8 населених пунктах, де триває примусова евакуація родин з дітьми, залишається 166 неповнолітніх. У селищі Новоселівка Лиманської громади залишається 9 дітей, у селі Матяшеве Криворізької громади – 3 дітей. У населених пунктах Добропільської громади залишаються 154 дитини, які з родинами підлягають примусовій евакуації", - повідомляє ОВА.

Теги: #бойові_дії #донецька_область

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