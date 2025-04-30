Нацполіція вилучила майно підсанкційної групи компаній, яка продовжила користування надрами попри арешт і зупинення дозволів

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Національна поліція України зупинила діяльність та вилучила майно підсанкційної групи компаній, яка продовжила роботу попри накладений арешт і зупинення дозволів на користування надрами.

"Незважаючи на санкції РНБО та арешт майна у межах кримінального провадження, розслідуваного за фактами фінансування тероризму та незаконні дії щодо арештованого майна, підсанкційні кар'єри з видобутку корисних копалин та заводи для їх обробки продовжили свою роботу", - йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті в середу.

У зв’язку з цим, як зазначається в повідомленні, слідчі Головного слідчого управління поліції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань провели повторні обшуки групи підприємств, у ході яких зафіксували незаконну роботу арештованих плиточних заводів, зупинили завантажені продукцією автомобілі та виявили в мобільному телефоні директора підприємства переписку про обставини вчинення правопорушень із підсанкційними особами.

"Слідчі поліції вилучили обладнання для виробництва плитки та подрібнення й транспортування гірської породи, спецтехніку, готову продукцію вартістю більше 20 мільйонів гривень, а також оригінали та копії договорів щодо відчуження та легалізації майна підсанкційної групи", - наголошують в Нацполіції.

Раніше комплекс підприємств з видобутку та обробки корисних копалин належав громадянину РФ і діяв на території України. У 2023 році відносно низки фізичних та юридичних осіб, які володіють цими компаніями були запроваджені санкції РНБО, однак зловмисник незаконно переоформив бізнес на третіх осіб і виводив отримані кошти за кордон.

"Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань встановили, що ці кошти потрапляли в росію й використовувалися для фінансування агресора. Згодом активи перепродали на адресу нових товариств, кінцевим бенефіціарним власником яких є громадянин України", - нагадують в поліції.

Наразі здійснюється оцінка та аналіз отриманих доказів для додаткової правової кваліфікації дій посадових осіб, вживаються заходи щодо передачі вилученого майна в управління АРМА.

Раніше в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів вже були передані 130 одиниць спеціальної автомобільної техніки, земельні ділянки, об’єкти нерухомого майна, зокрема й спеціальні дозволи на користування надрами.

В повідомленні не зазначається назва підсанкційної групи компаній. Як уточнило джерело агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про активи холдінгу "Юнігран", які раніше належали підсанкційному бізнесмену з громадянством РФ Ігорю Наумцю.