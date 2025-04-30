Ворог просунувся в Торецьку та Білгородській області, в Курській без змін - DeepState

Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти зайняли село Суха Балка Торецької міської громади Бахмутського району Донецької області, а також просунулися біля селища Дачне під Торецьком та в самому Торецьку, повідомляється в телеграм-каналі проєкту DeepState у середу.

Також, за даними Deepstate, площа "сірої зони" у Красноярузькому районі Бєлгородської області РФ скоротилася до 9,51 кв. км, тоді як протягом майже цілого місяця становила 13,08 кв. км. Вона досі включає село Попівка, але більше не розповсюджується на частину села Демидівка.

Площа контролю української армії у Курській області РФ не змінилася і лишається на рівні 29 кв км. ЗСУ контролюють три ділянки території, дві з яких у Суджанському районі (5 кв км навпроти Суджі та 12,67 кв км навпроти с.Гуєво) та один 11,35 кв км в районі селища Тьоткіно Глушковського району.

Площа Сумської області під контролем військ РФ, як і раніше, лише 0,69 кв. км без населених пунктів. У "сірій зоні" з невизначеним контролем перебувають села по обидва боки державного кордону в Курській та Сумській областях.

Натомість Генеральний штаб Збройних сил України на своїх картах до щоденних зведень про ситуацію на фронті показував, що за тиждень ситуація в Торецьку і Дачному не змінилася. За даними Генштабу, окупанти зайняли північну частину Сухої Балки, встановивши повний контроль над нею, ї ділянку на схід від села ще тиждень тому, але минулої доби Сили оборони поновили контроль над ділянкою на схід від Сухої Балки.

Про дії українських військ в Глушковському районі та в Бєлгородській області Генштаб, як і раніше, не повідомляє, на своїх мапах сіру зону на їх територію не розповсюджує.