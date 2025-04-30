Інтерфакс-Україна
Події
10:25 30.04.2025

ВАКС оголосив вирок у справі заволодіння понад 98 млн грн УЗ: 8 та 9 років за однією статтею, звільнення від відповідальності за іншою

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ВАКС оголосив вирок у справі заволодіння понад 98 млн грн УЗ: 8 та 9 років за однією статтею, звільнення від відповідальності за іншою

(уточнено заголовок та 1 абзац)

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок у справі заволодіння понад 98 млн грн коштів ПАТ "Укрзалізниця": підсудні визнані винними з призначенням конкретних термінів покарання, але звільнені від відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

"30 квітня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок 4 колишнім службовим особам філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" ПАТ "Укрзалізниця", викритим на зловживанні своїм службовим становищем та заволодінні коштами ПАТ "Укрзалізниця" в сумі 98,2 млн грн шляхом документального оформлення безтоварних операцій із придбання мазуту флотського і дизельного пального в ТОВ "Скела Терциум", - повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в телеграм-каналі в середу.

В прокуратурі уточнюють, що фактично вказані матеріали не поставлялись ні до паромів, для потреб яких укладались договори поставки палива, ні до орендованих резервуарів.

"Вироком суду осіб визнано винуватими у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, і призначено покарання у виді 8 та 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності строком на три роки, з конфіскацією майна. Разом із тим суд звільнив осіб від відбування покарання за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України у звʼязку із закінченням строків давності", - зазначається в повідомленні.

В САП інформують, що за рішенням суду, двом обвинуваченим змінено запобіжний захід на тримання під вартою до набрання вироком законної сили. "Суд ухвалив взяти осіб під варту в залі суду", - йдеться в повідомленні.

Ще до двох обвинувачених застосовано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів із дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

Теги: #укрзалізниця #кошти #заволодіння #вакс #вирок

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